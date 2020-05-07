Бразилия установила новый антирекорд по умершим от коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - РИА Новости. Число скончавшихся в Бразилии от коронавируса за сутки увеличилось на 615, заболевших - на 10 тысяч 503 человека, это рекордные значения для страны, следует из сообщения Минздрава.
В Бразилии подтверждено 125 тысяч 218 случаев заболевания COVID-19, скончались уже 8 тысяч 536 человек.
Ещё 1643 смерти в настоящее время анализируются.
От вируса вылечились 51 тысяча 370 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.