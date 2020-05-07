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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T02:50
https://ria.ru/20200507/1571061633.html
Бразилия установила новый антирекорд по умершим от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569736885_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_867d65d5d37e997f7288858acd7d6c1b.jpg
РИА Новости

Бразилия установила новый антирекорд по умершим от коронавируса

02:50 07.05.2020
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© REUTERS / Amanda PerobelliМедсестра измеряет температуру у мужчины в Сан-Паулу, Бразилия
Медсестра измеряет температуру у мужчины в Сан-Паулу, Бразилия
© REUTERS / Amanda Perobelli
Медсестра измеряет температуру у мужчины в Сан-Паулу, Бразилия
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - РИА Новости. Число скончавшихся в Бразилии от коронавируса за сутки увеличилось на 615, заболевших - на 10 тысяч 503 человека, это рекордные значения для страны, следует из сообщения Минздрава.
В Бразилии подтверждено 125 тысяч 218 случаев заболевания COVID-19, скончались уже 8 тысяч 536 человек.
Прицепы-рефрижераторы, используемые для хранения тел умерших от коронавируса людей, в Нью-Йорке
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В США число жертв коронавируса превысило 73 тысячи человек
Ещё 1643 смерти в настоящее время анализируются.
От вируса вылечились 51 тысяча 370 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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