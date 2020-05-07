Трамп намерен выдвинуть Джеймса Стори на пост посла США в Венесуэле

Корреспонденту RT в Венесуэле угрожали после заявлений о наемниках из США

Корреспонденту RT в Венесуэле угрожали после заявлений о наемниках из США

Для утверждения на должность необходимо, чтобы кандидатуру Стори одобрил комитет сената по иностранным делам, а затем общий состав сената, где у сторонников Трампа большинство.