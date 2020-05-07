Трамп намерен выдвинуть Джеймса Стори на пост посла США в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на пост посла США в Венесуэле, сообщает пресс-служба Белого дома.
В биографии Стори - служба в посольствах и консульствах США в Бразилии, Мозамбике и Мексике, в антинаркотическом подразделении госдепартамента, гражданская служба в Афганистане.
Для утверждения на должность необходимо, чтобы кандидатуру Стори одобрил комитет сената по иностранным делам, а затем общий состав сената, где у сторонников Трампа большинство.
США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что общая ситуация в мире создает условия для перемен в Венесуэле, он распорядился проработать вопрос возобновления работы американского посольства в Каракасе.