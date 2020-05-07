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2020-05-07T02:45
https://ria.ru/20200507/1571061595.html
Трамп намерен выдвинуть Джеймса Стори на пост посла США в Венесуэле
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РИА Новости

Трамп намерен выдвинуть Джеймса Стори на пост посла США в Венесуэле

02:45 07.05.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на пост посла США в Венесуэле, сообщает пресс-служба Белого дома.
На эту должность президент намерен выдвинуть Джеймса Стори, который в настоящее время является временным поверенным в делах США в Венесуэле на территории Колумбии в городе Богота. Ранее он был временным поверенным в делах посольства Соединенных Штатов в Каракасе.
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В биографии Стори - служба в посольствах и консульствах США в Бразилии, Мозамбике и Мексике, в антинаркотическом подразделении госдепартамента, гражданская служба в Афганистане.
Для утверждения на должность необходимо, чтобы кандидатуру Стори одобрил комитет сената по иностранным делам, а затем общий состав сената, где у сторонников Трампа большинство.
США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что общая ситуация в мире создает условия для перемен в Венесуэле, он распорядился проработать вопрос возобновления работы американского посольства в Каракасе.
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