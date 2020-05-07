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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T02:40
https://ria.ru/20200507/1571061555.html
В ООН отметили изменения маршрутов наркоторговли из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/148322/14/1483221400_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_302f39d7589f3f5d51112dd229cebb51.jpg
РИА Новости

В ООН отметили изменения маршрутов наркоторговли из-за COVID-19

02:40 07.05.2020
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© Фото : предоставлено Гражданской Гвардией ИспанииГражданская Гвардия Испании обезвредила группировку, занимавшуюся наркоторговлей
Гражданская Гвардия Испании обезвредила группировку, занимавшуюся наркоторговлей
© Фото : предоставлено Гражданской Гвардией Испании
Гражданская Гвардия Испании обезвредила группировку, занимавшуюся наркоторговлей . Архивное фото
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Меры, предпринятые правительствами стран для сдерживания пандемии коронавируса, привели к изменениям маршрутов незаконной торговли наркотиками, свидетельствует доклад о тенденциях на рынке наркотиков во время COVID-19, опубликованный Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
Согласно докладу, воздушные маршруты прерываются, наземные также значительно сокращаются или затруднены. Некоторые цепочки поставок наркотиков прервались, и контрабандисты находятся в поиске альтернативных маршрутов.
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Так, синтетические наркотики вроде метамфетамина чаще остальных в обычное время переправляют по воздуху, поэтому действующие ограничения на авиаперевозки, вероятно, серьезно скажутся на перевозках этого типа незаконного груза.
Основная масса кокаина перевозится по морю, большие грузы продолжают фиксировать в европейских портах и во время пандемии, говорится в отчете. Героин в основном перевозили по суше, но во время пандемии все чаще используются морские маршруты, о чем свидетельствует изъятие партий опиатов в Индийском океане.
Согласно исследованию, ограничения из-за коронавируса с меньшей долей вероятности коснутся незаконной торговли каннабисом, поскольку обычно его производят рядом с рынком потребления, и контрабандисты не полагаются на долгие, межрегиональные перевозки больших партий этого наркотика.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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