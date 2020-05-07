В ООН отметили изменения маршрутов наркоторговли из-за COVID-19

ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Меры, предпринятые правительствами стран для сдерживания пандемии коронавируса, привели к изменениям маршрутов незаконной торговли наркотиками, свидетельствует доклад о тенденциях на рынке наркотиков во время COVID-19, опубликованный Управлением Меры, предпринятые правительствами стран для сдерживания пандемии коронавируса, привели к изменениям маршрутов незаконной торговли наркотиками, свидетельствует доклад о тенденциях на рынке наркотиков во время COVID-19, опубликованный Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Согласно докладу, воздушные маршруты прерываются, наземные также значительно сокращаются или затруднены. Некоторые цепочки поставок наркотиков прервались, и контрабандисты находятся в поиске альтернативных маршрутов.

Так, синтетические наркотики вроде метамфетамина чаще остальных в обычное время переправляют по воздуху, поэтому действующие ограничения на авиаперевозки, вероятно, серьезно скажутся на перевозках этого типа незаконного груза.

Основная масса кокаина перевозится по морю, большие грузы продолжают фиксировать в европейских портах и во время пандемии, говорится в отчете. Героин в основном перевозили по суше, но во время пандемии все чаще используются морские маршруты, о чем свидетельствует изъятие партий опиатов в Индийском океане.

Согласно исследованию, ограничения из-за коронавируса с меньшей долей вероятности коснутся незаконной торговли каннабисом, поскольку обычно его производят рядом с рынком потребления, и контрабандисты не полагаются на долгие, межрегиональные перевозки больших партий этого наркотика.