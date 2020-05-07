Врач заявила о непредсказуемости состояния пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья. Об этом в интервью телеканалу RT заявила замдиректора по клинической работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ, доктор медицинских наук Елена Павликова.
Специалист утверждает, что сам коронавирус не является непредсказуемым.
"В зависимости от сопутствующей патологии болезнь может протекать очень по-разному", — пояснила Павликова.
Чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, она рекомендует соблюдать меры предосторожности. Медик подчеркивает важность не поддаться соблазну и остаться дома в майские праздники.
"Я понимаю, что погода хорошая, тепло. Но болезнь есть, она не придумана. Она настоящая и действительно очень опасная", — заключила врач.
По последним данным ВОЗ, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1500 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.