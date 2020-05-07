Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T07:13
https://ria.ru/20200507/1571061522.html
Врач заявила о непредсказуемости состояния пациентов с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013872_0:531:2642:2017_1036x0_80_0_0_348d4b35a0c19423a03e35894ace57d0.jpg
РИА Новости

Врач заявила о непредсказуемости состояния пациентов с коронавирусом

02:44 07.05.2020 (обновлено: 07:13 07.05.2020)
36750
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в приемном отделении национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Врач в приемном отделении национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья. Об этом в интервью телеканалу RT заявила замдиректора по клинической работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ, доктор медицинских наук Елена Павликова.
Специалист утверждает, что сам коронавирус не является непредсказуемым.

"В зависимости от сопутствующей патологии болезнь может протекать очень по-разному", — пояснила Павликова.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, она рекомендует соблюдать меры предосторожности. Медик подчеркивает важность не поддаться соблазну и остаться дома в майские праздники.

"Я понимаю, что погода хорошая, тепло. Но болезнь есть, она не придумана. Она настоящая и действительно очень опасная", — заключила врач.

По последним данным ВОЗ, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1500 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вчера, 01:03Распространение нового коронавируса
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
195415438
Распространение нового коронавирусаЕлена ПавликоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоваВОЗОбщество
Рекомендуем
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Геннадий Онищенко
Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе
Фотоснимок коронавируса
Вирусолог оценил опасность распространения коронавируса при жаркой погоде
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Посольство России в Минске
Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов "Первого"
Антисептический гель
Дерматовенеролог предупредила о вредных свойствах антисептиков
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Ядерный взрыв
СМИ спрогнозировало последствия термоядерного взрыва над Москвой
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Баннер на здании кинотеатра КАРО 11 Октябрь в Москве
Коронавирус меняет социальное поведение россиян
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Посетитель в защитной маске в парикмахерской Супермен
Эксперт рассказал, что может подорожать после отмены карантина
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Лента новостейМолния