В США число жертв коронавируса превысило 73 тысячи человек

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 73 тысячи, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По данным на 2.05 мск четверга, в США от COVID-19 скончались 73 039 человек. Количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1 223 468, выздоровели почти 190 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.