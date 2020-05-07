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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T06:22
https://ria.ru/20200507/1571061469.html
В США число жертв коронавируса превысило 73 тысячи человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571018795_99:376:3072:2048_1036x0_80_0_0_b7db642ee0d75e0dde362ac9af8aa39b.jpg
РИА Новости

В США число жертв коронавируса превысило 73 тысячи человек

02:25 07.05.2020 (обновлено: 06:22 07.05.2020)
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© REUTERS / Brendan McDermidПрицепы-рефрижераторы, используемые для хранения тел умерших от коронавируса людей, в Нью-Йорке
Прицепы-рефрижераторы, используемые для хранения тел умерших от коронавируса людей, в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Прицепы-рефрижераторы, используемые для хранения тел умерших от коронавируса людей, в Нью-Йорке
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 73 тысячи, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По данным на 2.05 мск четверга, в США от COVID-19 скончались 73 039 человек. Количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1 223 468, выздоровели почти 190 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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