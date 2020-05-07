В ГД внесли проекты об амнистии по легким правонарушениям

У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.. Архивное фото

У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Парламентарии от Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму два проекта постановления об амнистии по незначительным административным правонарушениям, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова

"В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь принципом гуманизма, в целях смягчения негативных социально-экономических последствий распространения новой коронавирусной инфекции, проектами постановлений предлагается в качестве особой меры поддержки объявить амнистию в отношении граждан РФ, совершивших незначительные административные правонарушения", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов, в условиях непростой экономической ситуации, когда многие граждане оказались без работы или столкнулись с проблемой снижения своих доходов, принимаются ограничительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, их освобождение от ответственности (штрафов, лишения специального права) за незначительные административные правонарушения является мерой необходимой, обоснованной и уместной.

Так, предлагается освободить от административного наказания граждан, совершивших правонарушения, указанные в 58 статье КоАП. К таким административным правонарушениям относятся: мелкое хищение, безбилетный проезд, нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа, нарушение правил охоты и рыбалки, правил регистрации по месту пребывания или месту жительства и другие.

Также в связи с введением особых правовых режимов по ограничению передвижения граждан от таких нарушений, как административных правонарушений, как осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа или должностного лица, осуществляющего государственный надзор или муниципальный контроль, нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет.

Одновременно предлагается освободить от ответственности за совершение гражданами административных правонарушений в области дорожного движения, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, которые не представляют большую общественную опасность.