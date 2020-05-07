Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-07T02:08
https://ria.ru/20200507/1571061397.html
В ГД внесли проекты об амнистии по легким правонарушениям
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:248:3156:2023_1036x0_80_0_0_4e1eab781afba30beffa81cb08af294c.jpg
РИА Новости

В ГД внесли проекты об амнистии по легким правонарушениям

02:08 07.05.2020
1085
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму два проекта постановления об амнистии по незначительным административным правонарушениям, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
"В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь принципом гуманизма, в целях смягчения негативных социально-экономических последствий распространения новой коронавирусной инфекции, проектами постановлений предлагается в качестве особой меры поддержки объявить амнистию в отношении граждан РФ, совершивших незначительные административные правонарушения", - говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов, в условиях непростой экономической ситуации, когда многие граждане оказались без работы или столкнулись с проблемой снижения своих доходов, принимаются ограничительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, их освобождение от ответственности (штрафов, лишения специального права) за незначительные административные правонарушения является мерой необходимой, обоснованной и уместной.
Так, предлагается освободить от административного наказания граждан, совершивших правонарушения, указанные в 58 статье КоАП. К таким административным правонарушениям относятся: мелкое хищение, безбилетный проезд, нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа, нарушение правил охоты и рыбалки, правил регистрации по месту пребывания или месту жительства и другие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
30 апреля, 04:11Распространение нового коронавируса
Песков не располагает данными о планах объявить амнистию из-за пандемии
Также в связи с введением особых правовых режимов по ограничению передвижения граждан от таких нарушений, как административных правонарушений, как осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа или должностного лица, осуществляющего государственный надзор или муниципальный контроль, нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет.
Одновременно предлагается освободить от ответственности за совершение гражданами административных правонарушений в области дорожного движения, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, которые не представляют большую общественную опасность.
При этом амнистию предлагается не распространять на тех лиц, кто совершил административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также статьями 12.4, 12.5, 12.24, частью 3 статьи 12.27, частью 2 статьи 12.30, 12.31, 12.32, 12.32.1, 12.34 (установка световых приборов и опознавательных знаков, нарушение правил эксплуатации транспортного средства и другие).
Президент РФ Владимир Путин
23 апреля, 12:59
Путин не обозначал позицию о возможности амнистии в связи с 9 мая
801016
Ярослав НиловЛДПРГосдума РФОбществоПолитика
Рекомендуем
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Кабмин обсудит усовершенствование деятельности полиции
Форум БРИКС
Старшие должностные лица БРИКС обсудят в четверг ситуацию с COVID-19
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы.
Эксперт рассказал, как избежать долгов за коммунальные платежи
Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
В ГД внесли документ о досрочном прекращений полномочий Чернышева
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Здание Верховного суда в Вашингтоне
Телефонные слушания в Верховном суде США нарушил звук воды в унитазе
Полиция в Канаде
СМИ: в Канаде полиция застрелила мужчину, открывшего огонь в жилом доме
Геннадий Онищенко
Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание по транспортному комплексу на фоне пандемии
Дмитрий Босов
Американец требовал в суде $1,3 миллиона у Босова за увольнение
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Гражданская Гвардия Испании обезвредила группировку, занимавшуюся наркоторговлей
В ООН отметили изменения маршрутов наркоторговли из-за COVID-19
Минск
Эксперт прокомментировал ситуацию с журналистами "Первого" в Белоруссии
Президент США Дональд Трамп
Трамп намерен выдвинуть Джеймса Стори на пост посла США в Венесуэле
Медик карантинного центра в Коммунарке
Новые корпуса в Коммунарке примут для долечивания пациентов с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Лента новостейМолния