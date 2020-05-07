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2020-05-07T02:06
https://ria.ru/20200507/1571061366.html
СМИ: в Канаде полиция застрелила мужчину, открывшего огонь в жилом доме
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РИА Новости

СМИ: в Канаде полиция застрелила мужчину, открывшего огонь в жилом доме

02:06 07.05.2020
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© REUTERS / John MorrisПолиция в Канаде
Полиция в Канаде
© REUTERS / John Morris
Полиция в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Полиция в канадской провинции Альберта застрелила мужчину, открывшего огонь в жилом доме, в результате стрельбы пострадали также полицейский и женщина, сообщает телеканал CBC.
По сообщению телеканала, инцидент произошел в городе Блэкфалдс, полиция приехала на вызов о стрельбе в доме, 27-летний мужчина открыл по ним огонь, во время стрельбы была ранена случайная прохожая.
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Отмечается, что стрелок скрылся с места инцидента на автомобиле, в ходе преследования полиции удалось остановить машину, завязалась перестрелка, в ходе которой один из полицейских получил ранения, а сам стрелок был застрелен.
Ранее в Канаде произошло самое массовое за полвека убийство. 51-летний Габриэл Уортман открыл вечером 18 апреля огонь по людям в городе Портапик и в некоторых других населенных пунктах. Полиция вела погоню за преступником примерно 12 часов, операция закончилась на следующее утро близ города Галифакс. Погибли по меньшей мере 23 человека. Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не был. Правоохранители сообщили, что стрелок мертв. Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что продажа, покупка и использование огнестрельного оружия боевого назначения с 1 мая запрещается на территории всей страны.
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