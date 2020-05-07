СМИ: в Канаде полиция застрелила мужчину, открывшего огонь в жилом доме

По сообщению телеканала, инцидент произошел в городе Блэкфалдс, полиция приехала на вызов о стрельбе в доме, 27-летний мужчина открыл по ним огонь, во время стрельбы была ранена случайная прохожая.

В Греции двух человек ранили при стрельбе в лагере мигрантов

В Греции двух человек ранили при стрельбе в лагере мигрантов

Отмечается, что стрелок скрылся с места инцидента на автомобиле, в ходе преследования полиции удалось остановить машину, завязалась перестрелка, в ходе которой один из полицейских получил ранения, а сам стрелок был застрелен.