СМИ: в Канаде полиция застрелила мужчину, открывшего огонь в жилом доме

По сообщению телеканала, инцидент произошел в городе Блэкфалдс, полиция приехала на вызов о стрельбе в доме, 27-летний мужчина открыл по ним огонь, во время стрельбы была ранена случайная прохожая.
23 апреля, 10:10В Греции двух человек ранили при стрельбе в лагере мигрантов
Отмечается, что стрелок скрылся с места инцидента на автомобиле, в ходе преследования полиции удалось остановить машину, завязалась перестрелка, в ходе которой один из полицейских получил ранения, а сам стрелок был застрелен.
Ранее в Канаде произошло самое массовое за полвека убийство. 51-летний Габриэл Уортман открыл вечером 18 апреля огонь по людям в городе Портапик и в некоторых других населенных пунктах. Полиция вела погоню за преступником примерно 12 часов, операция закончилась на следующее утро близ города Галифакс. Погибли по меньшей мере 23 человека. Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не был. Правоохранители сообщили, что стрелок мертв. Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что продажа, покупка и использование огнестрельного оружия боевого назначения с 1 мая запрещается на территории всей страны.