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2020-05-07T08:40
https://ria.ru/20200507/1571061280.html
Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов "Первого"
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РИА Новости

Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов "Первого"

02:00 07.05.2020 (обновлено: 08:40 07.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Рудаков / Перейти в фотобанкПосольство России в Минске
Посольство России в Минске
© РИА Новости / Михаил Рудаков
Перейти в фотобанк
Посольство России в Минске. Архивное фото
МИНСК, 7 мая — РИА Новости. МИД Белоруссии проинформировал посольство России о лишении аккредитации двух журналистов российского Первого канала, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Ранее на государственном телеканале "Беларусь 1" заявили, что российскую съемочную группу лишили возможности работать после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию.
Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз частично подтвердил агентству эту информацию, уточнив, что речь идет о российском корреспонденте Алексее Кручинине и его операторе — белорусе — Сергее Панасюке. Причины решения он не пояснил.
Пресс-служба Первого канала назвала произошедшее безосновательным.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что лишение аккредитации не обязывает журналистов покинуть страну. Согласно белорусскому законодательству, речь идет только о невозможности осуществлять профессиональную деятельность.
Минск
Вчера, 01:37
Эксперт прокомментировал ситуацию с журналистами "Первого" в Белоруссии
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РоссияПервый канал (телеканал)МИД БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Неадекватное решение. Быть может продэмбарго наложит ещё? Когда то относился к Лукашенко уважением, но раз так пошло имел ввиду я белорусские товары включая машиностроение
7 мая, 02:21
Ярослав Погодин
3868122221
А.Г гони их в шею всех ,они у нас уже всех достали !!!
7 мая, 04:27
Александр Толмачев
2769207164
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