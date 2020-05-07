Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов "Первого"

МИНСК, 7 мая — РИА Новости. МИД Белоруссии проинформировал посольство России о лишении аккредитации двух журналистов российского Первого канала, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Ранее на государственном телеканале "Беларусь 1" заявили, что российскую съемочную группу лишили возможности работать после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию.
Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз частично подтвердил агентству эту информацию, уточнив, что речь идет о российском корреспонденте Алексее Кручинине и его операторе — белорусе — Сергее Панасюке. Причины решения он не пояснил.
Пресс-служба Первого канала назвала произошедшее безосновательным.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что лишение аккредитации не обязывает журналистов покинуть страну. Согласно белорусскому законодательству, речь идет только о невозможности осуществлять профессиональную деятельность.