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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:02
https://ria.ru/20200507/1571061178.html
Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156377/43/1563774321_0:26:3074:1755_1036x0_80_0_0_27affafae6a47ea8898a3e489f83a3da.jpg
РИА Новости

Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе

01:56 07.05.2020 (обновлено: 13:02 07.05.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Коронавирус начал "выдыхаться", заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
"Вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим", — сказал Онищенко.
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Он также напомнил, что у России свой путь развития ситуации с эпидемией, однако страна опирается и на международный опыт.
"Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем ее на наши реалии, но не копируем. Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространенности инфекции", — заключил депутат.
Парламентарий также не видит необходимости ужесточать карантинные меры, поскольку считает, что люди должны работать.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1500 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСамоизоляцияКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
Популярные комментарии
А вот интересно, ну снимут ограничения все и пойдет новая волна, или возобновится старая, этот старичок возьмет на себя ответственность или станет заднюю включать: "я же не то имел в виду, вы все неверно поняли.."? Говорить то они все мостаки и понятно, что работать надо и хочется и вообще надоела уже эта свистопляска, но не при 10000 заразившихся в день (только подтвержденных).
7 мая, 04:20
Александр Сергеевич
102311187
Не снимут. По текущему прогнозу к 15 июня перейдем цифру в миллион заболевших. К 15 июля цифра удвоится. Причина простая - начнут тестировать не только Москву.
7 мая, 05:13
АДАнтон Дарлок
52737874
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