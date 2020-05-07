Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Коронавирус начал "выдыхаться", заявил первый зампредседателя комитета Коронавирус начал "выдыхаться", заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН

"Вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим", — сказал Онищенко.

Он также напомнил, что у России свой путь развития ситуации с эпидемией, однако страна опирается и на международный опыт.

"Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем ее на наши реалии, но не копируем. Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространенности инфекции", — заключил депутат.

Парламентарий также не видит необходимости ужесточать карантинные меры, поскольку считает, что люди должны работать.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1500 умерли.