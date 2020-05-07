Эксперт прокомментировал ситуацию с журналистами "Первого" в Белоруссии

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Власти Белоруссии пошли на отзыв аккредитации журналистов Первого канала, будучи уверенными в своей безнаказанности за это решение, считает российский политолог Власти Белоруссии пошли на отзыв аккредитации журналистов Первого канала, будучи уверенными в своей безнаказанности за это решение, считает российский политолог Андрей Суздальцев

Ранее белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию.

Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД Белоруссии по аккредитации иностранных журналистов в среду решила лишить аккредитации для работы в Белоруссии съемочную группу Первого канала – российского корреспондента Алексея Кручинина и его оператора – белоруса - Сергея Панасюка. При этом он не пояснил, в чем заключались претензии к репортажу журналистов. В посольстве РФ в Минске РИА Новости сообщили, что российские дипломаты в курсе ситуации.

"Они на 100% уверены, что ответной реакции Москвы не будет. Они уверены в своей безнаказанности", - заявил эксперт РИА Новости.

Суздальцев напомнил, что еще в 1990-х и 2000-х годах были скандалы из-за действий в отношении российских журналистов в Белоруссии . "К сожалению, это традиция белорусского руководства", - отметил он.

Как подчеркнул Суздальцев, еще с февраля в белорусских СМИ проводится кампания с критикой действий властей РФ в ситуации с коронавирусом, тема поднимается буквально в каждом выпуске новостей.

"Это все демонстрируется на фоне того, что в Белоруссии все делается правильно. Белорусское руководство вступило в очень жесткую информационную войну, но тут надо понимать, что за четверть века правительственные информационные ресурсы Белоруссии, да частично и оппозиционные, привыкли к тому, что Россия обычно уклоняется от ответа", - заявил эксперт.

"После того как они поняли, что на эту многолетнюю информационную войну против России они начинают получать ответ, они пошли на силовые варианты", - добавил Суздальцев.

Он напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пообещал "достать" российские информационные ресурсы, критикующие его политику. "То, что произошло сегодня, это, конечно, решение Лукашенко, не МИД (Белоруссии) – конкретно наказать Первый канал, который по своей мощности и охвату аудитории превышает все белорусские каналы в сумме в десятки раз", - отметил политолог.