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2020-05-07T01:37
https://ria.ru/20200507/1571060958.html
Эксперт прокомментировал ситуацию с журналистами "Первого" в Белоруссии
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал ситуацию с журналистами "Первого" в Белоруссии

01:37 07.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минск. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Власти Белоруссии пошли на отзыв аккредитации журналистов Первого канала, будучи уверенными в своей безнаказанности за это решение, считает российский политолог Андрей Суздальцев.
Ранее белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию.
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино
6 мая, 23:57Распространение нового коронавируса
Первый канал прокомментировал ситуацию с журналистами в Белоруссии
Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД Белоруссии по аккредитации иностранных журналистов в среду решила лишить аккредитации для работы в Белоруссии съемочную группу Первого канала – российского корреспондента Алексея Кручинина и его оператора – белоруса - Сергея Панасюка. При этом он не пояснил, в чем заключались претензии к репортажу журналистов. В посольстве РФ в Минске РИА Новости сообщили, что российские дипломаты в курсе ситуации.
"Они на 100% уверены, что ответной реакции Москвы не будет. Они уверены в своей безнаказанности", - заявил эксперт РИА Новости.
Суздальцев напомнил, что еще в 1990-х и 2000-х годах были скандалы из-за действий в отношении российских журналистов в Белоруссии. "К сожалению, это традиция белорусского руководства", - отметил он.
Минск
6 мая, 23:44Распространение нового коронавируса
Источник прокомментировал ситуацию с журналистами Первого канала в Минске
Как подчеркнул Суздальцев, еще с февраля в белорусских СМИ проводится кампания с критикой действий властей РФ в ситуации с коронавирусом, тема поднимается буквально в каждом выпуске новостей.
"Это все демонстрируется на фоне того, что в Белоруссии все делается правильно. Белорусское руководство вступило в очень жесткую информационную войну, но тут надо понимать, что за четверть века правительственные информационные ресурсы Белоруссии, да частично и оппозиционные, привыкли к тому, что Россия обычно уклоняется от ответа", - заявил эксперт.
"После того как они поняли, что на эту многолетнюю информационную войну против России они начинают получать ответ, они пошли на силовые варианты", - добавил Суздальцев.
Он напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пообещал "достать" российские информационные ресурсы, критикующие его политику. "То, что произошло сегодня, это, конечно, решение Лукашенко, не МИД (Белоруссии) – конкретно наказать Первый канал, который по своей мощности и охвату аудитории превышает все белорусские каналы в сумме в десятки раз", - отметил политолог.
По его оценке, такое отношение к Москве – один из элементов сохранения власти Лукашенко. Таким образом он демонстрирует свою силу на мировой арене, способность противопоставить себя руководству РФ. Эту же задачу должен решить намеченный на субботу парад, который в условиях коронавируса станет попыткой приватизировать Победу, считает он.
Площадь Победы в Минске
6 мая, 23:36
Посольство в Минске знает о ситуации с журналистами Первого канала
538771053
РоссияАндрей СуздальцевАлександр ЛукашенкоПервый канал (телеканал)БелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Если 1 канал действительно прогнал фейки, то тогда белорусы сделали все правильно. Вообще то от 1 канала и его либерастического руководства можно ожидать любой гадости. Они уже не раз выставляли РФ в неприглядном виде. Для оценки действия сторон необходим объективный просмотр материалов.
7 мая, 02:08
ЛПЛеон Петров
15000015
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