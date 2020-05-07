Телефонные слушания в Верховном суде США нарушил звук воды в унитазе

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Звук спускаемой воды в унитазе нарушил телефонные слушания в Верховном суде Звук спускаемой воды в унитазе нарушил телефонные слушания в Верховном суде США , сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс

Верховный суд США впервые проводит на этой неделе заочные слушания по телефону из-за эпидемии коронавируса. Также впервые широкой публике разрешают заочно присутствовать на слушаниях, подключаясь к телеконференции.

Характерный звук послышался в ходе выступления юриста Романа Мартинеса, который отстаивал необходимость отмены закона о запрете автоматических рекламных звонков на сотовые телефоны. Сколько человек находились на громкой связи в тот момент, неизвестно.

Глава федерального телекоммуникационного ведомства FCC Аджит Пай прокомментировал ситуацию в ироническом ключе. По его словам, звук, послышавшийся сразу после упоминания его ведомства адвокатом, не следует трактовать как отношение суда к FCC.