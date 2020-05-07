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2020-05-07T01:32
https://ria.ru/20200507/1571060930.html
Телефонные слушания в Верховном суде США нарушил звук воды в унитазе
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РИА Новости

Телефонные слушания в Верховном суде США нарушил звук воды в унитазе

01:31 07.05.2020 (обновлено: 01:32 07.05.2020)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Звук спускаемой воды в унитазе нарушил телефонные слушания в Верховном суде США, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.
Верховный суд США впервые проводит на этой неделе заочные слушания по телефону из-за эпидемии коронавируса. Также впервые широкой публике разрешают заочно присутствовать на слушаниях, подключаясь к телеконференции.
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Характерный звук послышался в ходе выступления юриста Романа Мартинеса, который отстаивал необходимость отмены закона о запрете автоматических рекламных звонков на сотовые телефоны. Сколько человек находились на громкой связи в тот момент, неизвестно.
Глава федерального телекоммуникационного ведомства FCC Аджит Пай прокомментировал ситуацию в ироническом ключе. По его словам, звук, послышавшийся сразу после упоминания его ведомства адвокатом, не следует трактовать как отношение суда к FCC.
Верховный суд никак не прокомментировал происшествие.
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