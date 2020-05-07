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2020-05-07T06:33
https://ria.ru/20200507/1571060797.html
Новые корпуса в Коммунарке примут для долечивания пациентов с COVID-19
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РИА Новости

Новые корпуса в Коммунарке примут для долечивания пациентов с COVID-19

01:08 07.05.2020 (обновлено: 06:33 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Быстровозводимые медицинские корпуса в Коммунарке примут для долечивания первых пациентов с COVID-19.
В таких модулях будут размещаться пациенты в удовлетворительном состоянии под постоянным контролем врачей, при первой необходимости их снова направят на высокотехнологичное лечение. На этой площадке будет развернуто 500 мест.

"У нас количество пациентов с коронавирусом становится все больше. И это формирует потребность разделения коечного фонда в высокотехнологичных клиниках. Поэтому мы приняли решение развернуть около двух тысяч коек в виде быстровозводимых конструкций, специализированных медицинских конструкций, которые включают все необходимое для лечения пациентов", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин журналистам.

По его словам, возведение модульных конструкций в Коммунарке началось 20 апреля, все корпуса смонтированы и запущены за 17 дней.
Главный врач ГКБ №40 Денис Проценко рассказал, что после перевода пациентов в удовлетворительном состоянии в быстровозводимые медицинские корпуса высвобождаемые резервы будут использоваться для лечения более тяжелых больных.
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В пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что строительство временных быстровозводимых медицинских корпусов ведется на территории 13 городских стационаров: НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ГКБ №1, ГКБ №24, ГКБ №15, ГКБ №40, ГКБ им. С.С. Юдина, ГКБ №52, ГКБ №67, ИКБ №2, Госпиталь для ветеранов войн №3, ГКБ им. Е.О. Мухина, ГКБ №17 и Клиника (филиал №3) МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.
На территории ГКБ №40 в Коммунарке построили семь отдельных конструкций размером 20 на 60 метров каждая и общей площадью 8,4 тысячи квадратных метров. Мощность корпусов составит 490 коек долечивания. Пациенты будут размещаться в комфортных палатах, оборудованных санузлом, душем, системой обеззараживания воздуха. Для медицинского персонала оборудуют гардеробные, душевые, санузлы, комнаты отдыха и приема пищи, а также помещения для надевания средств индивидуальной защиты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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