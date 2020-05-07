Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19

"Я же кардиолог в мирной жизни, практически каждому больному я могу реально продлить жизнь. А тут мы столкнулись с заболеванием, на течение которого практически невозможно повлиять", — посетовал он.

"Если нарастает дыхательная недостаточность — дают дышать кислородом. Но это не лечение. Совсем тяжелых приходится интубировать и переводить на искусственную вентиляцию легких, но в этом случае прогноз очень плохой", — отмечает специалист.

Врач также рассказал, что на особенности течения болезни, вероятно, влияют три фактора: вирусная нагрузка — количество вирусных частиц, которые получил человек, иммунный ответ — насколько иммунная система сможет справиться с попаданием возбудителя, а также генетические особенности человека. Он подчеркивает, что такие меры профилактики, как маска и перчатки, могут уменьшить вирусную нагрузку.