Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19. Об этом заявил доцент лечебного факультета ПМГМУ имени Сеченова Антон Родионов в интервью газете "Московский Комсомолец".
"Я же кардиолог в мирной жизни, практически каждому больному я могу реально продлить жизнь. А тут мы столкнулись с заболеванием, на течение которого практически невозможно повлиять", — посетовал он.
Родионов указывает на низкую эффективность рекомендуемых антибиотиков, противомалярийных и противовирусных препаратов.
"Если нарастает дыхательная недостаточность — дают дышать кислородом. Но это не лечение. Совсем тяжелых приходится интубировать и переводить на искусственную вентиляцию легких, но в этом случае прогноз очень плохой", — отмечает специалист.
Врач также рассказал, что на особенности течения болезни, вероятно, влияют три фактора: вирусная нагрузка — количество вирусных частиц, которые получил человек, иммунный ответ — насколько иммунная система сможет справиться с попаданием возбудителя, а также генетические особенности человека. Он подчеркивает, что такие меры профилактики, как маска и перчатки, могут уменьшить вирусную нагрузку.
"На второй и третий факторы, иммунную систему и генетические особенности, мы повлиять не можем", — заключил специалист.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1500 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.