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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T01:03
https://ria.ru/20200507/1571060726.html
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
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РИА Новости

Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19

01:03 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКрасная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19. Об этом заявил доцент лечебного факультета ПМГМУ имени Сеченова Антон Родионов в интервью газете "Московский Комсомолец".

"Я же кардиолог в мирной жизни, практически каждому больному я могу реально продлить жизнь. А тут мы столкнулись с заболеванием, на течение которого практически невозможно повлиять", — посетовал он.

Родионов указывает на низкую эффективность рекомендуемых антибиотиков, противомалярийных и противовирусных препаратов.
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"Если нарастает дыхательная недостаточность — дают дышать кислородом. Но это не лечение. Совсем тяжелых приходится интубировать и переводить на искусственную вентиляцию легких, но в этом случае прогноз очень плохой", — отмечает специалист.
Врач также рассказал, что на особенности течения болезни, вероятно, влияют три фактора: вирусная нагрузка — количество вирусных частиц, которые получил человек, иммунный ответ — насколько иммунная система сможет справиться с попаданием возбудителя, а также генетические особенности человека. Он подчеркивает, что такие меры профилактики, как маска и перчатки, могут уменьшить вирусную нагрузку.

"На второй и третий факторы, иммунную систему и генетические особенности, мы повлиять не можем", — заключил специалист.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1500 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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