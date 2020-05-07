Эксперт рассказал, как избежать долгов за коммунальные платежи

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Самый верный способ избежать долгов за коммунальные услуги — это своевременно вносить плату. Впоследствии долг все равно придется выплатить, но уже в большей величине, поэтому в интересах самого же собственника не затягивать его до критических размеров. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.
Согласно статье 153 ЖК РФ, с момента оформления права владения собственники обязаны вносить плату за коммунальные услуги и делать это ежемесячно. "Управляющие компании обязаны взыскивать задолженности по коммунальным услугам, то есть, если, по данным УК, долг есть, и сроки давности не вышли, иск или заявление о вынесении судебного приказа будет ими подан в судебные органы", — добавил эксперт.
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По словам Редина, компании, предоставляющие коммунальные услуги по взысканию задолженности, вправе размещать список должников на информационных стендах или в СМИ; начислять неустойки; ограничивать или приостанавливать предоставление коммунальных услуг; передавать долги коллекторам; обращаться в фискальные органы. При этом самой крайней мерой, к которой они могут прибегнуть, является выселение.