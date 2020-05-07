Эксперт рассказал, как избежать долгов за коммунальные платежи

Согласно статье 153 ЖК РФ, с момента оформления права владения собственники обязаны вносить плату за коммунальные услуги и делать это ежемесячно. "Управляющие компании обязаны взыскивать задолженности по коммунальным услугам, то есть, если, по данным УК, долг есть, и сроки давности не вышли, иск или заявление о вынесении судебного приказа будет ими подан в судебные органы", — добавил эксперт.