Путин проведет совещание по транспортному комплексу на фоне пандемии

Президент РФ 27 апреля анонсировал, что вскоре проведет совещание по ситуации в транспортном комплексе в целом. Ранее источники в нескольких транспортных подотраслях сообщали РИА Новости, что совещание у Путина по ситуации в транспортном комплексе предварительно намечено на 7 мая. На совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и соцсферы 6 мая Путин заявил, что на следующий день будет обсуждаться "положение дел на транспорте".