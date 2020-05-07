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Религия и мировоззрение
2020-05-07T10:52
https://ria.ru/20200507/1571060497.html
Настоятеля оптинского подворья в Москве госпитализировали с пневмонией
https://cdn22.img.ria.ru/images/147747/92/1477479254_0:1202:2137:2404_1036x0_80_0_0_7683ebca10c5186d75ffa4c7a972cdb1.jpg
РИА Новости

Настоятеля оптинского подворья в Москве госпитализировали с пневмонией

00:38 07.05.2020 (обновлено: 10:52 07.05.2020)
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© Фото : фото из личного архива автораАрхимандрит Мелхиседек (Артюхин) -.настоятель Оптинского подворья в Москве, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) -.настоятель Оптинского подворья в Москве, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству
© Фото : фото из личного архива автора
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) -.настоятель Оптинского подворья в Москве, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве архимандрит Мелхиседек (Артюхин) госпитализирован с двухсторонней пневмонией, также в среду скончался один из священнослужителей подворья, об этом сообщил сам архимандрит Мелхиседек.
"В больнице с двусторонней пневмонией! Отвечать на звонки и смс пока не могу", - написал настоятель оптинского подворья, Петропавловского храма в Ясенево, на своей странице в социальной сети Facebook.
Он также попросил верующих молиться о скончавшемся 6 мая иеромонахе Онисиме (Мальцеве), служившем на оптинском подворье с 1997 года.
"Сегодня он родился для вечности! У батюшки было много хронических заболеваний, которые обострились в это непростое время", - написал архимандрит.
Иеромонаху Онисиму было 58 лет.
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29 апреля, 16:18Религия и мировоззрение
Настоятель храма в Крылатском Георгий Бреев умер от пневмонии
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеЯсеневоМосква
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