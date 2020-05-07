Настоятеля оптинского подворья в Москве госпитализировали с пневмонией

Он также попросил верующих молиться о скончавшемся 6 мая иеромонахе Онисиме (Мальцеве), служившем на оптинском подворье с 1997 года.

"Сегодня он родился для вечности! У батюшки было много хронических заболеваний, которые обострились в это непростое время", - написал архимандрит.