Настоятеля оптинского подворья в Москве госпитализировали с пневмонией

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве архимандрит Мелхиседек (Артюхин) госпитализирован с двухсторонней пневмонией, также в среду скончался один из священнослужителей подворья, об этом сообщил сам архимандрит Мелхиседек.
Он также попросил верующих молиться о скончавшемся 6 мая иеромонахе Онисиме (Мальцеве), служившем на оптинском подворье с 1997 года.
"Сегодня он родился для вечности! У батюшки было много хронических заболеваний, которые обострились в это непростое время", - написал архимандрит.
Иеромонаху Онисиму было 58 лет.
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