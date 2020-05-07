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2020-05-07T00:23
https://ria.ru/20200507/1571060223.html
Опубликовано видео с места смерти миллиардера Босова
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571059892_0:0:1618:911_1036x0_80_0_0_ceb05b1973f8e0d3ddaad7416c8cf203.png
РИА Новости

Опубликовано видео с места смерти миллиардера Босова

00:23 07.05.2020
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. С места, где миллиардер Дмитрий Босов, вероятно, совершил суицид, появилось видео. Ролик опубликовал "Пятый канал".
На кадрах видна работа правоохранителей в резиденции бизнесмена.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Босова нашли мертвым в его доме в Одинцово. В СК также сообщили, что в селе Усово нашли тело 52-летнего мужчины, ведомство приступило к проверке. Предположительно погибший мог покончить с собой.
Как сообщил РЕН ТВ, тело предпринимателя нашла его жена. По информации канала, Босов приехал в загородную резиденцию, после чего супруга не могла с ним связаться и приехала в Усово.
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Знакомый с предпринимателем источник РБК сообщил, что в последнее время у Босова были проблемы с бизнесом, из-за чего он был "на взводе". При этом, подчеркнул собеседник, деньги, которые ему предложили за компанию "Сибантрацит", не покрывали долги.
Дмитрий Босов был председателем совета директоров группы "Аллтек", основное направление деятельности — добыча антрацита и угля.
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Дмитрий БосовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ОдинцовоСамоубийствоПроисшествия
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