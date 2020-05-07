Опубликовано видео с места смерти миллиардера Босова

Как сообщил РЕН ТВ, тело предпринимателя нашла его жена. По информации канала, Босов приехал в загородную резиденцию, после чего супруга не могла с ним связаться и приехала в Усово.

Знакомый с предпринимателем источник РБК сообщил, что в последнее время у Босова были проблемы с бизнесом, из-за чего он был "на взводе". При этом, подчеркнул собеседник, деньги, которые ему предложили за компанию "Сибантрацит", не покрывали долги.