Опубликовано видео с места смерти миллиардера Босова

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. С места, где миллиардер Дмитрий Босов, вероятно, совершил суицид, появилось видео. Ролик опубликовал "Пятый канал".
На кадрах видна работа правоохранителей в резиденции бизнесмена.
Как сообщил РЕН ТВ, тело предпринимателя нашла его жена. По информации канала, Босов приехал в загородную резиденцию, после чего супруга не могла с ним связаться и приехала в Усово.
Знакомый с предпринимателем источник РБК сообщил, что в последнее время у Босова были проблемы с бизнесом, из-за чего он был "на взводе". При этом, подчеркнул собеседник, деньги, которые ему предложили за компанию "Сибантрацит", не покрывали долги.
Дмитрий Босов был председателем совета директоров группы "Аллтек", основное направление деятельности — добыча антрацита и угля.