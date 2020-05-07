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Туризм
2020-05-07T03:53
https://ria.ru/20200507/1571057009.html
Сотрудники аэропортов рассказали, как ускорить предполетный досмотр
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534210_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_97237a8bcb4cefe18e920f6c6e96293b.jpg
РИА Новости

Сотрудники аэропортов рассказали, как ускорить предполетный досмотр

03:53 07.05.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница таможенной службы проводит личный досмотр граждан в аэропорту Сочи
Сотрудница таможенной службы проводит личный досмотр граждан в аэропорту Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности рассказали о простых мерах, которые помогут ускорить предполетный досмотр в аэропорту, сообщает Express.
На форуме, посвященном аэропортам, эксперты посоветовали после прохождения через сканер, убирать лоток, на который кладут вещи для рентгена. В противном случае конвейерная лента не сможет двигаться и замедлит процесс.
"Как-то перед вылетом очередь двигалась медленно, и я поднял и сложил около десятка лотков, которые люди передо мной не удосужились убрать", — рассказал сотрудник хаба.
Другой специалист службы безопасности посоветовал еще несколько способов, как быстрее пройти проверку. "Перед сканером убедитесь, что ваши карманы пусты", — сказал он. Также, по его словам, причиной задержки может стать широкий ремень.
"Если возможно, надевайте в полет обувь, которую легко снять и надеть", — советуют сотрудники аэропортов.
Естественно, пассажиры, уличенные в перевозке запрещенных предметов, могут замедлить процесс.
"Сотрудники службы безопасности аэропорта не пропустят ничего, что они считают опасным, даже если это обычно разрешается провозить в ручной клади", — предупреждают эксперты.
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