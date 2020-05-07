Сотрудники аэропортов рассказали, как ускорить предполетный досмотр

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности рассказали о простых мерах, которые помогут ускорить предполетный досмотр в аэропорту, Сотрудники службы безопасности рассказали о простых мерах, которые помогут ускорить предполетный досмотр в аэропорту, сообщает Express.

На форуме, посвященном аэропортам, эксперты посоветовали после прохождения через сканер, убирать лоток, на который кладут вещи для рентгена. В противном случае конвейерная лента не сможет двигаться и замедлит процесс.

"Как-то перед вылетом очередь двигалась медленно, и я поднял и сложил около десятка лотков, которые люди передо мной не удосужились убрать", — рассказал сотрудник хаба.

Другой специалист службы безопасности посоветовал еще несколько способов, как быстрее пройти проверку. "Перед сканером убедитесь, что ваши карманы пусты", — сказал он. Также, по его словам, причиной задержки может стать широкий ремень.

"Если возможно, надевайте в полет обувь, которую легко снять и надеть", — советуют сотрудники аэропортов.

Естественно, пассажиры, уличенные в перевозке запрещенных предметов, могут замедлить процесс.