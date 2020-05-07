Бесплатный сыр: "вертолетные деньги" рискуют подорвать доллар

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. В условиях коронавирусного кризиса в США развернули беспрецедентную программу поддержки экономики — на 2,2 триллиона долларов. Предполагается в том числе и раздача "вертолетных" денег — прямых выплат населению. Почему экономисты считают это бессмысленным и бесполезным — в материале РИА Новости.

Деньги даром

"Вертолетные деньги" — крайняя форма монетарного стимулирования, когда Центральный банк (в данном случае — Федеральная резервная система США) печатает купюры и раздает их потребителям.

Этот термин предложил известный экономист Милтон Фридман в 1969 году в работе "Оптимальное количество денег". Он сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием банкнот с вертолета.

Главная задача — "побудить людей тратить больше и таким образом стимулировать экономику". Напомним, ведущие американские инвестбанки предрекли экономике страны во втором квартале крупнейшее падение — до 40 процентов ВВП — и безработицу в 50 процентов. Таков результат катастрофического сокращения потребительских расходов и количества рабочих мест из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер.

О запуске программы "вертолетных денег" президент США Дональд Трамп объявил в конце марта. Это часть большого пакета экстренных мер общим объемом 2,2 триллиона долларов. Значительная часть суммы пойдет на прямые выплаты гражданам.

Трамп пообещал сделать все максимально быстро, назвав пакет экономических стимулов "большим" и "смелым". По данным Минфина США, по 1200 долларов на свой счет уже получили почти 90 миллионов американцев. Всего раздали примерно 158 миллиардов долларов.

Сбережения, а не расходы

Впрочем, экономисты заявили: вряд ли этим удастся поддержать спрос и потребительские расходы.

Дело в том, что люди совсем не настроены тратить деньги: они наверняка предпочтут сберегательную модель и режим экономии из-за уменьшения доходов и опасений, что финансовая ситуация ухудшится.

Ведь банки прекращают кредитование, компании не инвестируют. Падение продаж лишает бизнес доходов, заставляя сокращать персонал. По мере роста безработицы люди урезают расходы, а компании продают еще меньше.

Как предупреждают аналитики, в кризис склонность к сбережениям усиливается. Так что "вертолетные деньги" Федрезерв решил запустить в самое неподходящее время. И потому очень сомнительно, что это поспособствует восстановлению экономики.

"Если такие деньги используют не в тот момент и не по назначению, есть реальный риск того, что они не сработают", — отмечает колумнист Financial Times Фрэнсис Коппола. И приводит несколько аргументов.

Прежде всего, нет смысла раздавать деньги, пока эпидемия продолжается. Да и сумма не такая, чтобы потратить ее на что-то существенное и тем самым поддержать спрос. Наконец, непонятно, куда пойдут эти средства. Хорошо бы, если в сферу досуга, наиболее пострадавшую от коронавируса.

"Но рестораны и бары закрыты, общественные мероприятия запрещены, туризма нет. Так что "вертолетные деньги" абсолютно контрпродуктивны, даже опасны", — делает вывод экономист.

Есть и другая проблема: риск ускорения инфляции. Если после окончания "спящего режима" предложение не вернется на рынок в нужном объеме, покупать будет особенно и нечего. Уже сейчас из-за остановки мясокомбинатов страна сталкивается с дефицитом говядины. Говорят о возможной нехватке и других продуктов питания. Сочетание увеличения спроса и сокращения предложения может обернуться ростом цен.

Риски для доллара

До сих пор непонятно, как масштабное вливание денег в экономику скажется на американской валюте. Для антикризисных мер Федрезерв печатает ничем не обеспеченные доллары и отдает их, не получая никаких ценных активов, а лишь увеличивая свои обязательства. Баланс ФРС вырос до 6,42 триллиона долларов — это почти 30 процентов докризисного американского ВВП.

По расчетам крупнейших банков, в 2020 году дефицит бюджета США утроится — до четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны. Аналитики не исключают, что баланс Федеральной резервной системы к окончанию коронавирусного кризиса раздуется до десяти триллионов.