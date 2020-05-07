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Туризм
2020-05-07T02:08
https://ria.ru/20200507/1571050079.html
В Индии поймали льва, забравшегося в здание школы
https://cdn24.img.ria.ru/images/144874/59/1448745966_0:245:3547:2240_1036x0_80_0_0_da00d3d41c2d61f28209e8d8fe9dd82f.jpg
РИА Новости

В Индии поймали льва, забравшегося в здание школы

02:07 07.05.2020 (обновлено: 02:08 07.05.2020)
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© AFP 2020 / Sam Panthaky Азиатский лев в зоопарке Ахмедабада, Индия
Азиатский лев в зоопарке Ахмедабада, Индия
© AFP 2020 / Sam Panthaky
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В Индии поймали и выпустили на волю льва, забравшегося в здание школы, сообщает UPI.
Сотрудник службы охраны лесов Сусанда Нанда рассказал в соцсети, что спасатели поймали льва в здании начальной школы в селе Уна-Талука.
Хищник забрел в деревню в поисках пищи и начал охотиться на теленка буйвола в вольере одного из жителей. Появившийся хозяин спугнул льва, и тот убежал в здание школы.
Спасатели пытались поймать зверя, разместив клетку-ловушку у кабинета, но он смог вырваться и по лестнице убежал на второй этаж.
На кадрах с места происшествия видно, как лев смотрит из окна класса.
Чиновники заявили, что хищника удалось поймать лишь после выстрела транквилизатором. Его доставили в центр спасения животных для осмотра, а потом выпустили на волю.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмИндия
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