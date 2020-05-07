В Индии поймали льва, забравшегося в здание школы

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В Индии поймали и выпустили на волю льва, забравшегося в здание школы, сообщает UPI.
Lion comes to school to get himself enrolled👍— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 3, 2020
lion entered a primary school building in Una village in Somnath https://t.co/ScNHtBEvhb was captured & released back in the forest. pic.twitter.com/jB58IMkjiE
Сотрудник службы охраны лесов Сусанда Нанда рассказал в соцсети, что спасатели поймали льва в здании начальной школы в селе Уна-Талука.
Хищник забрел в деревню в поисках пищи и начал охотиться на теленка буйвола в вольере одного из жителей. Появившийся хозяин спугнул льва, и тот убежал в здание школы.
Спасатели пытались поймать зверя, разместив клетку-ловушку у кабинета, но он смог вырваться и по лестнице убежал на второй этаж.
На кадрах с места происшествия видно, как лев смотрит из окна класса.
Чиновники заявили, что хищника удалось поймать лишь после выстрела транквилизатором. Его доставили в центр спасения животных для осмотра, а потом выпустили на волю.