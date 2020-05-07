Стивен Кинг объяснил, почему на карантине многие любят читать страшилки

"Я думаю, что в тяжелые времена люди действительно предпочитают жуткие книги. И это верно, так как, когда вы погружаетесь в "If it bleeds" ("Если оно кровоточит" — новая книга писателя, вышедшая в апреле. — Прим. ред), "Игру Джеральда" (роман-бестселлер Кинга 1992 года. — Прим. ред.) или любой другой материал, то ситуация там оказывается намного страшнее, чем когда вы находитесь в четырех стенах без туалетной бумаги", — говорит Стивен Кинг.