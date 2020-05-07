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Культура
2020-05-07T12:35
https://ria.ru/20200507/1571046899.html
Стивен Кинг объяснил, почему на карантине многие любят читать страшилки
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564137185_0:149:3072:1877_1036x0_80_0_0_893a8b493dcfb42632a73f0ee21643a1.jpg
РИА Новости

Стивен Кинг объяснил, почему на карантине многие любят читать страшилки

02:48 07.05.2020 (обновлено: 12:35 07.05.2020)
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© AP Photo / Mark LennihanАвтор романов Стивен Кинг на Book Expo America. 1 июня 2017
Автор романов Стивен Кинг на Book Expo America. 1 июня 2017
© AP Photo / Mark Lennihan
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг в онлайн-эфире "Позднего шоу со Стивеном Кольбером" объяснил, почему на карантине многим нравится читать страшные истории.

"Я думаю, что в тяжелые времена люди действительно предпочитают жуткие книги. И это верно, так как, когда вы погружаетесь в "If it bleeds" ("Если оно кровоточит" — новая книга писателя, вышедшая в апреле. — Прим. ред), "Игру Джеральда" (роман-бестселлер Кинга 1992 года. — Прим. ред.) или любой другой материал, то ситуация там оказывается намного страшнее, чем когда вы находитесь в четырех стенах без туалетной бумаги", — говорит Стивен Кинг.

По его словам, читатели ненадолго отвлекаются от текущих проблем, понимая, что у героев романа все складывалось куда хуже.

"Затем вы закрываете книгу и спокойно спите, как ребенок. По крайней мере, это моя теория", — подчеркнул писатель.

Ранее Стивен Кинг рассказывал о том, что из-за вспышки коронавируса многие люди чувствуют, что находятся в одном из его ужастиков — романе "Противостояние" (1978 год) в жанре постапокалипсиса о пандемии, и ему очень жаль, что так получилось.
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