Тревожно и за жизнь, и за экономику. Как Франция выходит из карантина

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Франции надо завершать строгий карантин — иначе разрушится экономика, уверены в правительстве. Под угрозой не только малый бизнес, но и флагманы промышленности. После почти двух месяцев изоляции страна готовится к отмене жестких ограничений. Люди снова смогут выходить из дома, чтобы пройтись по магазинам или, например, постричься, но главное — начнут работать. Опасность еще высока, но экономика сама себя не поднимет.

"Осточертело взаперти"

"Честно говоря, я уже сыта по горло этим карантином. У нас маленькие дети, квартира небольшая — целыми днями крики, игры, телевизор, мультики... Они не виноваты — им надо куда-то выплескивать энергию. А у меня голова кругом! И никакого выхода — ни с друзьями встретиться, ни в кафе посидеть. И бабушки с дедушками не могут нам помочь. Как только закончится эта история, сразу отвезу детей к ним, надо и нам отдохнуть", — поделилась наболевшим с корреспондентом РИА Новости молодая женщина, сидевшая возле своего дома и медленно потягивавшая сигарету.

Карантин во Франции был довольно жестким. Семнадцатого марта закрылись все увеселительные заведения, парки, спортзалы. Движение общественного транспорта ограничили. Сотрудников отправили на удаленку или режим частичной безработицы. Посещать родственников позволяли лишь по серьезным поводам, заниматься спортом или просто прогуляться — только индивидуально, не дольше часа в день и не далее километра от места жительства. За первое нарушение — штраф в 135 евро, за повторные — до 3750 евро и шести месяцев тюрьмы. Только за первый месяц изоляции оштрафовали более 760 тысяч человек.

Но сидеть постоянно взаперти тяжело, и со временем правила начали чаще нарушать: на дорогах было все больше машин, на улицах — прохожих, и полиция уже не гоняла людей так, как в первые дни.

"Мы выходим каждый день — за продуктами или просто прогуляться. Теперь даже не оформляем пропуск, все равно никто не проверяет. К тому же, знаете, лучшая маскировка — багет, суешь его в сумку и гуляешь часами — ни один полицейский не придирается к тому, кто вышел за хлебом", — раскрывает маленькую хитрость пожилая пара.

Еще один способ — выгул собаки. "Мы с женой сейчас оба на частичной безработице из-за эпидемии, остается только сидеть дома. Сначала даже нравилось — валяйся целый день, смотри сериалы, читай книжки. Постепенно это все осточертело. Хочется пройтись, подышать воздухом, пообщаться с кем-нибудь. Вот и выводим собак по четыре-пять раз в день. Они уже даже и не рады", — признается мужчина лет тридцати, поглядывая на отдыхающих неподалеку ленивых псов.

Жителям не самых благополучных городских кварталов на запреты и вовсе наплевать. Недавно соцсети облетело видео из 18-го района Парижа: несколько десятков человек устроили на улице танцы. Правоохранительные органы прекратили дискотеку, однако карантин там нарушают, пусть и менее демонстрационно, постоянно.

Из-за распространения инфекции в еще более опасной, чем обычно, ситуации оказались бездомные, а их во Франции около 200 тысяч. Те, кто живет на улицах Парижа, лишились не только милостыни, но и возможности принять душ или сходить в туалет в общественных местах, поскольку все закрыто. Помогают волонтеры — ежедневно развозят еду, напитки, лекарства. Однако их численность сократилась, не хватает медицинских масок и перчаток. Власти обеспечили дополнительные спальные места в приютах, но и там есть проблемы с персоналом и соблюдением санитарных норм. Многие не хотят туда ехать, опасаясь вируса.

Что можно, что нельзя

Если ситуация радикально не ухудшится, с 11 мая французы смогут выходить из дома без "бумажки". Пока с оговоркой: выезжать за сто километров от места жительства нельзя. Откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты: за соблюдение социального дистанцирования и санитарных норм отвечают хозяева. Право работать получили небольшие музеи и библиотеки.

Примут воспитанников и учеников детские сады с начальной школой — но не больше 15 в классе. Дети постарше вернутся к учебе позже, студенты — только осенью. Почему решили начать с самых маленьких? Очень просто: их родителям нужно срочно выйти на работу.

Медицинские маски в общественном транспорте — даже такси — обязательны. Число сидячих мест ограничено знаками, чтобы пассажиры не садились рядом. Иначе штраф — те же 135 евро.

Даже разрешат домашние вечеринки, но не больше десяти человек в помещении. Рестораны и бары, большие музеи, кинотеатры, концертные залы, дискотеки закрыты как минимум до конца мая.

Под запретом по-прежнему спортзалы, контактные и командные виды спорта. Хотите вместе побегать или покататься на велосипеде — сохраняйте десятиметровую дистанцию. Спортивные события, соревнования, концерты отложили до сентября.

Парки и сады пока закрыты. А также пляжи — это горячо оспаривают власти прибрежных регионов. По словам мэров, нет никакого смысла в том, чтобы разрешать прогулки и не пускать людей на пустынные пляжи Нормандии или Бретани. Поскольку ситуация везде разная, регионы разделят на "зеленые" и "красные", и ограничения будут снимать с учетом этого фактора.

Засучить рукава

По словам премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, положение в экономике близко к критическому, и дальше так продолжаться не может. "Под угрозой флагманы промышленности: авиа- и автомобилестроение, электроника. Малые предприятия и стартапы на грани паралича. Все, кто работал на благо процветания Франции в области туризма, искусства, гастрономии, приостановили деятельность. Продолжение карантина <...> поставит под угрозу нашу жизнь и жизнь наших детей", — считает глава правительства.

По данным статистического института Insee, в первом квартале ВВП Франции упал на 5,8 процента — абсолютный рекорд за все время ведения такой статистики с 1949 года. По итогам года ожидают минус восемь процентов. Началась рецессия, просели объемы экспорта-импорта, сократились потребительские расходы.

Более 11 миллионов человек перешли на режим частичной безработицы — получают 84 процента заработной платы. Это влетает государству в копеечку — по предварительной оценке, около 24 миллиардов евро. Дополнительную господдержку оказывают малоимущим семьям (по 150 евро плюс 100 евро на каждого ребенка) и необеспеченным студентам (по 200 евро одноразово).

"Государство выполнило свои обязательства и приняло удар. Сейчас начинается новый период, восстановление деловой активности: необходимо, чтобы как можно больше французов вернулись к работе", — заявил министр экономики Бруно Ле Мэр, призвав всех "засучить рукава". При этом работодателям государство по-прежнему советует сохранять удаленку там, где это возможно.

Вопросы остаются

"Надо научиться жить в условиях вируса. Пока нет вакцины, нет эффективного лечения, нет общего иммунитета, эпидемию можно сдержать только профилактикой, дисциплиной, строгим соблюдением правил поведения", — подчеркнул премьер-министр.

Между тем предложенный правительством план вызывает вопросы. Так, представители ряда профсоюзных организаций отметили невозможность организовать контроль соблюдения санитарных мер на транспорте. Даже сегодня, несмотря на карантин, в часы пик поезда некоторых линий парижского метро переполнены, в масках — немногие, а о дистанции в метр-полтора нет и речи.

© REUTERS / Benoit Tessier Стикер с призывом соблюдать дистанцию на одной из станций метро в Париже © REUTERS / Benoit Tessier Стикер с призывом соблюдать дистанцию на одной из станций метро в Париже

Правительство призывает работодателей разводить сотрудников по времени, чтобы распределить нагрузку на транспорт. Власти также обещают, что масок всем хватит, их можно будет купить в том числе и на вокзалах.

Один из вариантов транспортной разгрузки — развитие велосети. Правительство выделило 20 миллионов евро на развитие инфраструктуры и организацию курсов для тех, кто на велосипеде кататься не умеет. В Париже действительно постоянно расширяется сеть велодорожек и пунктов сервиса двухколесного транспорта.

Особую озабоченность вызывает ситуация в больницах: медперсонал работает на износ и вторая волна эпидемии в случае неудачного выхода из карантина способна вызвать сильный кризис. Кроме того, говоря о профилактике, власти обещают выполнять до 700 тысяч тестов на коронавирус в неделю, однако возможности лабораторий и так на пределе.

Снова в школу

Под сомнение ставят и возврат младших классов к учебе. "Это имеет смысл, потому что нужно перезапустить экономику. Но с учетом того, как все организуется, дата слишком ранняя. Даже не с точки зрения темпов пандемии, а в контексте санитарных норм. Во Франции много школ, где сложно помыть руки. Будет ли достаточно водно-спиртового геля? Мыла? Не уверен", — говорит преподаватель и эссеист Жан-Поль Бригели.

© REUTERS / Eric Gaillard Дезинфекция начальной школы в Каннах перед началом снятия карантинных мер во Франции © REUTERS / Eric Gaillard Дезинфекция начальной школы в Каннах перед началом снятия карантинных мер во Франции

Он отмечает угрозу для учителей: "Их средний возраст — 45 лет. Значит, многие — в зоне риска. И это создаст кучу проблем".

По словам генсека профсоюза SE-Unsa Стефана Кроше, открытие школ с 11 мая "невозможно и недопустимо", поскольку нет ни четких указаний по санитарным нормам, ни средств их обеспечения, ни времени на подготовку, а сваливать всю ответственность на директоров нельзя.

С призывом повременить со школами к правительству Франции обратились мэры 316 французских городов, в том числе Парижа. Градоначальники также опасаются, что выполнить все необходимые условия в срок невозможно.

Согласно исследованию Elabe, 59 процентов родителей пока не собираются отправлять детей в школу, 60 процентов — против открытия детсадов. Восемь из десяти французов опасаются поездок на общественном транспорте, девять из десяти приветствуют сохранение частичной безработицы до 1 июня. Восемь из десяти — за запрет публичных мероприятий.