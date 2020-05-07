В Приморье с любовью: как в регионе хотят развивать внутренний туризм

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Приморье делают ставку на развитие внутреннего туризма и готовят регион к прибытию россиян по окончании ограничительных мер. Одно из основных направлений — экологический туризм. К существующим экологическим тропам здесь планируют добавить создание нового культурно-исторического комплекса, сообщается на официальном сайте правительства Приморского края.

"В настоящий момент у нас уже есть такой проект, как экологическая тропа на острове Попова, по поручению губернатора Приморья ведется работа по созданию исторического комплекса "Стеклянуха" и другие. Основные задачи таких инициатив — представление культурно-исторического потенциала региона, его национальной самобытности и этнографических ресурсов, создание новых направлений отдыха", — отметил руководитель агентства по туризму Приморья Владимир Щур.

© РИА Новости / Виталий Аньков Виндсерфингисты на берегу Токаревской косы во Владивостоке © РИА Новости / Виталий Аньков Виндсерфингисты на берегу Токаревской косы во Владивостоке. Архивное фото

Также власти региона делают акцент на развитие событийного туризма — здесь планируют организовывать всевозможные гастрономические, спортивные и прочие фестивали.

В Приморской туриндустрии рассчитывают в основном на так называемый непродолжительный туризм — поездки на один-два дня, маршруты выходного дня, деловой туризм и лечебные туры.

Готовится и несколько абсолютно новых туристических проектов. Часть из них будет направлена на развитие бренда столицы Приморья как романтичного города. Одной из таких новинок призван стать проект "Море любви".

"Этот тренд во многом стал популярным благодаря туристам из Республики Корея. Рассматриваем такой вариант: люди смогут приезжать сюда в пред- и постсвадебные путешествия для красивых фотосессий", — рассказал Владимир Щур.

Кроме того, во время вынужденной паузы туроператоры смогли внести изменения в уже имеющиеся туристические продукты. Так, например, во многие из них были добавлены элементы геймификации. Добавят новые опции и в гастрономический туризм. Помимо дегустации популярных блюд, гости смогут научиться их готовить.