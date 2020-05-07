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2020-05-07T12:00
https://ria.ru/20200507/1571042741.html
В Приморье с любовью: как в регионе хотят развивать внутренний туризм
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РИА Новости

В Приморье с любовью: как в регионе хотят развивать внутренний туризм

08:00 07.05.2020 (обновлено: 12:00 07.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ВильфВантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Приморье делают ставку на развитие внутреннего туризма и готовят регион к прибытию россиян по окончании ограничительных мер. Одно из основных направлений — экологический туризм. К существующим экологическим тропам здесь планируют добавить создание нового культурно-исторического комплекса, сообщается на официальном сайте правительства Приморского края.
© РИА Новости / Виталий АньковОсень в Приморском крае
Осень в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Осень в Приморском крае. Архивное фото
"В настоящий момент у нас уже есть такой проект, как экологическая тропа на острове Попова, по поручению губернатора Приморья ведется работа по созданию исторического комплекса "Стеклянуха" и другие. Основные задачи таких инициатив — представление культурно-исторического потенциала региона, его национальной самобытности и этнографических ресурсов, создание новых направлений отдыха", — отметил руководитель агентства по туризму Приморья Владимир Щур.
© РИА Новости / Виталий АньковВиндсерфингисты на берегу Токаревской косы во Владивостоке
Виндсерфингисты на берегу Токаревской косы во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Виндсерфингисты на берегу Токаревской косы во Владивостоке. Архивное фото
Также власти региона делают акцент на развитие событийного туризма — здесь планируют организовывать всевозможные гастрономические, спортивные и прочие фестивали.
В Приморской туриндустрии рассчитывают в основном на так называемый непродолжительный туризм — поездки на один-два дня, маршруты выходного дня, деловой туризм и лечебные туры.
Готовится и несколько абсолютно новых туристических проектов. Часть из них будет направлена на развитие бренда столицы Приморья как романтичного города. Одной из таких новинок призван стать проект "Море любви".
© РИА Новости / Виталий АньковОтдыхающие на Токаревском маяке во Владивостоке
Отдыхающие на Токаревском маяке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Отдыхающие на Токаревском маяке во Владивостоке. Архивное фото
"Этот тренд во многом стал популярным благодаря туристам из Республики Корея. Рассматриваем такой вариант: люди смогут приезжать сюда в пред- и постсвадебные путешествия для красивых фотосессий", — рассказал Владимир Щур.
Кроме того, во время вынужденной паузы туроператоры смогли внести изменения в уже имеющиеся туристические продукты. Так, например, во многие из них были добавлены элементы геймификации. Добавят новые опции и в гастрономический туризм. Помимо дегустации популярных блюд, гости смогут научиться их готовить.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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"Как вариант: пробуешь русскую кухню — можешь попасть на мастер-класс по лепке пельменей, наслаждаешься вкусом гребешка — можешь научиться правильно его готовить. Это синергия двух направлений отдыха для того, чтобы воспоминания о поездке в регион были еще ярче", — подчеркивает глава агентства по туризму Приморья.
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