Рэпер Guf выпустил новый мини-альбом "Дом, который построил Алик"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Guf (Алексей Долматов) Российский хип-хоп исполнитель Guf (Алексей Долматов) представил в Сети новый мини-альбом "Дом, который построил Алик", записанный совместно c белорусским рэпером Murovei и другими исполнителями.

"Темная сторона Гуфа в коллаборации с белорусским рэп-исполнителем", — говорится в описании этой работы.

В трек-листе семь песен: "Интро", "На ветер", "Непогода", "Яблоко Адама", которая спета с Deemars, "Ураган"с V $ X V PRiNCE, исполнить "Улет" помог рэпер Смоки Мо, а "Буквы" — музыканты из проекта Nemiga.

В каждой из них рэпер рассказывает о борьбе с депрессией, переживаниями и несостоявшимися отношениями.

Послушать или скачать сборник можно на всех цифровых платформах.