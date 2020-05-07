Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-07T04:32
https://ria.ru/20200507/1571032133.html
Рэпер Guf выпустил новый мини-альбом "Дом, который построил Алик"
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112224/61/1122246102_0:158:3079:1890_1036x0_80_0_0_9bb06259a9d40d92f5c39ea0ca68852c.jpg
РИА Новости

Рэпер Guf выпустил новый мини-альбом "Дом, который построил Алик"

04:32 07.05.2020
4151
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Guf (Алексей Долматов) представил в Сети новый мини-альбом "Дом, который построил Алик", записанный совместно c белорусским рэпером Murovei и другими исполнителями.
"Темная сторона Гуфа в коллаборации с белорусским рэп-исполнителем", — говорится в описании этой работы.
В трек-листе семь песен: "Интро", "На ветер", "Непогода", "Яблоко Адама", которая спета с Deemars, "Ураган"с V $ X V PRiNCE, исполнить "Улет" помог рэпер Смоки Мо, а "Буквы" — музыканты из проекта Nemiga.
В каждой из них рэпер рассказывает о борьбе с депрессией, переживаниями и несостоявшимися отношениями.
Послушать или скачать сборник можно на всех цифровых платформах.
Алексей Долматов не выпускал новые альбомы почти пять лет. Релиз последнего сольника "Еще" состоялся в ноябре 2015 года. Тогда в него вошло 17 композиций. В его записи приняли участие: Slim, Птаха, "Каспийский груз" и другие.
Ольга Серябкина
3 мая, 01:27Культура
Ольга Серябкина выпустила новый мини-альбом "Причины"
6401231
КультураGuf (Алексей Долматов)МузыкаНовости культуры
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Биолог объяснил, как не заразиться коронавирусом через доставку еды
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) -.настоятель Оптинского подворья в Москве, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству
Настоятеля оптинского подворья в Москве госпитализировали с пневмонией
Опубликовано видео с места самоубийства миллиардера Босова
Опубликовано видео с места смерти миллиардера Босова
Депутат Бундестага ФРГ, сопредседатель группы Робби Шлунд во время пресс-конференции Итоги встречи Германо-российской межпарламентской дружбы в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве.
Робби Шлунд: дела СК России по преступлениям нацизма помогают примирению
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Медик готовит шприц
В "Росатоме" предложили использовать вирусы для "ядерного" лечения рака
Бронетранспортер
В России создается новый БТР для защиты Крайнего Севера
Знамя Победы над рейхстагом
Наука на войне: как разработки советских ученых приближали победу
Врач готовит образцы для тестирования на туберкулез на Украине
Эксперты предсказали рост смертей от туберкулеза из-за пандемии COVID-19
Министерство иностранных дел Чешской республики
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Вид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
Кабмин обсудит получение иностранцами разрешений на временное проживание
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры в жилом доме
Эксперт рассказал, как действовать, если квартиру пытаются ограбить
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Российские военные специалисты в Белграде
В Сербии отменили чрезвычайное положение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Лента новостейМолния