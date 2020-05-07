Мир после вируса — мир дронов? Эксперт раскрыл черты новой реальности

Вторжение беспилотников в нашу жизнь, по мнению экспертов, является одной из волн робототехнической революции, происходящей на наших глазах. Дроны легко справляются с множеством задач, невыполнимых ранее, с каждым днем становясь все более умелыми и незаменимыми. О тех, кто постучит к нам в дверь раньше андроидов, РИА Новости рассказал руководитель Центра беспилотных систем Самарского университета Давид Овакимян.

– Давид Николович, дроны уже изменили нашу жизнь?

– Конечно. Беспилотники окончательно перестали быть просто дорогими игрушками или узкоспециализированной экзотикой. Сегодня их применение меняет целые индустрии, переворачивает старые профессии и создает новые.

Главное преимущество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – относительная дешевизна. Они не требуют дорогостоящей наземной инфраструктуры и большого персонала. Аппараты одной и той же комплектации можно использовать как для любительской съемки, так и для решения масштабных профессиональных задач.

Быстрая бесконтактная доставка грузов, экологический и промышленный мониторинг, сельское хозяйство, связь, картография, творчество, реклама и развлечения — вот лишь некоторые области, где гражданские беспилотники уже обосновались очень прочно. Дальнейшее развитие технологий только расширит их значение для нас. Думаю, можно смело заявить, что наступила новая технологическая эпоха — эпоха дронов.

– В чем еще беспилотники смогут помочь нам?

– Надо понимать, что дрон редко является просто дроном самим по себе: любое серьезное применение беспилотников предполагает их интеграцию в систему, объединяющую не только средства управления и обеспечения, но и средства обработки данных.

В идеале такая система может быть полностью автоматизирована, примеры чего легко найти уже сейчас. Система самостоятельно обеспечивает подзарядку дронов, ставит полетную задачу и позволяет качественно выполнять огромный спектр работ. Точечное распыление удобрений, борьба с очагами лесных пожаров, контроль качества кровельного или дорожного покрытия – при помощи дронов эти и, наверное, еще сотни других процессов вполне могут быть реализованы по принципу "включил и забыл".

Благодаря таким способностям перспективы беспилотников просто безграничны. При этом, уверен, текущая кризисная ситуация сильно подстегнет развитие в нашей области – активное повышение спроса уже началось.

Во время строгого карантина в Китае беспилотники справлялись не только с дезинфекцией улиц, но даже взяли на себя полицейские и санитарные функции: бесконтактно замеряли температуру, патрулировали улицы, преследуя нарушителей. Заметьте, что в большинстве случаев – полностью автономно. Насколько мне известно, сейчас подобные системы успешно тестируются в Москве и Московской области.

Во многих сферах деятельности мониторинг средствами беспилотников постепенно заменяет авиацию и даже спутники, поскольку оказывается намного более дешевым, оперативным, эффективным. Группировки дронов смогут полностью контролировать в реальном времени улицы и инфраструктуру мегаполисов, поля, плантации и заповедники, тысячекилометровые трубопроводы.

– Какие "профессии" дронов возникнут в ближайшем будущем?

– Несомненно, наибольший интерес будут вызывать автоматизированные охранные системы – от дронов-колясок до дронов-силовиков. Системы, реализованные на беспилотниках, могут выявлять, скажем, взрывчатку намного точнее и быстрее собак. Беспилотники-няньки способны ненавязчиво, но абсолютно надежно контролировать активность детей, так что поручить им присмотр за ребенком – идеальное решение многих проблем, на мой взгляд.

Вероятно, также быстро появятся и беспилотнки-спасатели. Они смогут обнаружить человека в беде, дадут сигнал в экстренные службы, доставят медикаменты, окажут психологическую поддержку, а при необходимости смогут эвакуировать раненного или помочь тонущему. Серьезным дополнением к телемедицине станут дроны скорой помощи: по результатам онлайн-консультации беспилотник доставит лекарства до пациента и заберет анализы.

Еще одна из интересных идей – дроны-тренеры. Представьте аппарат, летящий чуть впереди атлета и знающий его не просто в лицо, но на уровне биохимических показателей: он задает ритм и маршрут, анализирует состояние организма и технику движений, подбадривает и выступает соперником в беге.

На самом деле, можно долго фантазировать на этот счет, и, подозреваю, самые смелые прогнозы рано или поздно оправдаются. Я бы выделил два вектора "профессионального развития" дронов: во-первых, создание универсальных многофункциональных беспилотных платформ, и во-вторых, напротив, повышение узкоспециализированных навыков.

– Дроны заменят людей в каких-то специальностях?

– О замене говорить пока рано, но потесниться, наверное, придется многим профессионалам. В первую очередь тем, чья деятельность связана с большими рисками и работой на высоте – пожарным, монтажникам, промышленным альпинистам. В Китае и других странах уже сейчас дроны активно применяют на стройках, при отделке зданий или мытье окон.

Очень бурно, конечно, будут развиваться всевозможные дроны-доставщики. Их преимущества очевидны – скорость, гибкость, относительно низкие издержки. Недавно, например, я помог товарищу изящно сделать предложение своей девушке, доставив коптером кольцо на ее дачу, в разгар семейного торжества. Уже совсем скоро, думаю, подобные ситуации станут нормой и не будут никого удивлять.

Большой коммерческий потенциал, по всей видимости, у дронов-официантов, дронов-гидов и других систем, автоматизирующих сферу услуг. Кроме того, беспилотники станут просто незаменимыми в журналистике. Вероятно, они даже ощутимо потеснят самих работников медиа.

Я уже не говорю про аэротакси, которое сейчас тестируется в реальных городских условиях, например, в Нью-Йорке или Дубае. Перспективы дронов безграничны, но не думаю, что они будут массово отнимать у людей работу – скорее, они снимут с наших плеч целую гору привычных трудностей и малоэффективного труда.

– Какие проблемы решают сегодня разработчики дронов?

– Расширение функционала беспилотных систем сегодня активно ведется во всем мире, есть огромный запрос на интеллектуализацию дронов. Развитие программных средств обработки фото-, видеоизображений, так называемого машинного зрения – ключ к повышению автономности и эффективности беспилотников.

Сегодня технологии позволяют распознавать объекты по целому ряду признаков, например, идентифицировать человека можно не только по лицу, но и по походке, осанке, жестам. Возможно даже чисто визуальное ориентирование БПЛА на местности, без привязки к спутникам – это направление сейчас активно развивает наш университет.

Не менее важна разработка нетривиальных летных схем. К примеру, если "скрестить" коптеры, идеально приспособленные для тесных городских улиц, с дронами самолетного типа, имеющими высокую скорость и грузоподъемность, то получатся аппараты типа конвертопланов – очень перспективный вариант. Также в последнее время становятся актуальны дроны вертолетного типа.

Другое направление – повышение энергетической автономности аппаратов. Это достигается, например, за счет совмещения двигателей разных типов, оптимизированных для отдельных этапов полета. Интересное решение, позволяющее обеспечить работу аппарата почти неограниченное время – так называемые привязные дроны, питающиеся через кабель от наземного источника. Такие системы отлично зарекомендовали себя как мобильные ретрансляторы спутникового или GSM-сигнала.

Думаю, сейчас основные трудности носят вовсе не технический характер. Законодательство большого числа стран, и в том числе России, пока адаптируется к тому разнообразию возможностей, что приносят дроны. В ближайшее время, скорее всего, нас ожидают заметные подвижки в этом вопросе.

– Как беспилотники развиваются в России?

– Пока что наиболее развит промышленный мониторинг, особенно трубопроводов: в силу нормативно-правовых барьеров дроны еще далеки от городов. Производят БПЛА у нас около десятка компаний, причем примерно половина из них обеспечивает полный пакет услуг по разработке и эксплуатации дронов для агробизнеса — сейчас это направление дает наибольшие коммерческие перспективы.

Российские компании уверенно действуют как на внутреннем, так и на мировом рынке. При этом сохраняется серьезный задел для будущего роста, поскольку спрос только начинает развиваться.

К сожалению, на сегодняшний день производители отечественной электроники не очень конкурентоспособны, поэтому большинство разработчиков делают ставку на развитие интеллектуальных систем, на усовершенствование алгоритмов. В этой сфере у нас отличные позиции, поэтому есть все шансы, что в ближайшие пару лет нам удастся занять выгодное место на мировом рынке.

В Самарском университете мы решаем весь спектр задач, которые определяют итоговые возможности дрона – от фундаментальных исследований до внедрения в практику. Созданные нами образцы БПЛА активно используются как летающие лаборатории, на которых тестируются новые типы полезной нагрузки.

Оснащая дрон гиперспектрометром, к примеру, мы получаем возможность точечно определять состав вещества, что позволит контролировать процессы в сельском хозяйстве с точностью почти до листика. Другая инновация – микрогазохроматограф – позволяет проводить быстрый и качественный химический анализ атмосферы, буквально на лету.

Надо отметить, что среди учащихся интерес к БПЛА активно растет год от года – причем, как к сугубо научному аспекту индустрии, так и к бизнесу. Недавно один из наших студентов победил в конкурсе Фонда содействия инновациям, предложив сервис для быстрой коммуникации между эксплуатантами дронов и госорганами, регулирующими движение воздушного транспорта. Полезная вещь, с которой, вероятно, многие из нас скоро познакомятся на практике.

Большое значение приобретают учебные курсы, готовящие операторов гражданских дронов – пока что в стране их практически нет. Сегодня мы одни из немногих, кто занимается подготовкой кадров для работы с гражданскими БПЛА, в рамках дополнительного образования и повышения квалификации. Уже сейчас наши выпускники – в основном, сотрудники природоохранных и коммунальных служб, земельного надзора – успешно используют дроны в своей работе.