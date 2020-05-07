Дэниел Рэдклифф прочитал главу из первой книги о Гарри Поттере

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Британский актер Дэниел Рэдклифф прочитал вслух первую главу из книги Джоан Роулин "Гарри Поттер и философский камень". Видео Британский актер Дэниел Рэдклифф прочитал вслух первую главу из книги Джоан Роулин "Гарри Поттер и философский камень". Видео опубликовали на портале Wizarding world, посвященном серии книг.

Some very lovely people have done a wonderful thing. #HarryPotterAtHome https://t.co/fnstkYdPnj — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 5, 2020

Ранее писательница сделала в Твиттере пост, в котором сообщила о том, что запустила новый проект "Harry Potter at home". Первым участником в нем стал исполнитель главной роли в экранизации ее романов.

Каждую неделю до середины лета 17 глав "Философского камня" по очереди будут читать разные знаменитости. Среди них: Стивен Фрай (записывал аудиокниги про Гарри Поттера), Эдди Редмэйн, Дакота Фэннинг, Дэвид Бекхэм и другие.