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Культура
2020-05-07T07:25
https://ria.ru/20200507/1571023315.html
Дэниел Рэдклифф прочитал главу из первой книги о Гарри Поттере
https://cdn25.img.ria.ru/images/83077/59/830775905_14:0:476:260_1036x0_80_0_0_6e14f40e1ebbecabd929e3c8ea1611b0.jpg
РИА Новости

Дэниел Рэдклифф прочитал главу из первой книги о Гарри Поттере

07:16 07.05.2020 (обновлено: 07:25 07.05.2020)
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РИА Новости. Владимир Астапкович
РИА Новости. Владимир Астапкович
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Британский актер Дэниел Рэдклифф прочитал вслух первую главу из книги Джоан Роулин "Гарри Поттер и философский камень". Видео опубликовали на портале Wizarding world, посвященном серии книг.
Ранее писательница сделала в Твиттере пост, в котором сообщила о том, что запустила новый проект "Harry Potter at home". Первым участником в нем стал исполнитель главной роли в экранизации ее романов.
Каждую неделю до середины лета 17 глав "Философского камня" по очереди будут читать разные знаменитости. Среди них: Стивен Фрай (записывал аудиокниги про Гарри Поттера), Эдди Редмэйн, Дакота Фэннинг, Дэвид Бекхэм и другие.
Записи можно послушать на платформе Spotify или посмотреть видео на портале Wizarding world.
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КультураКоронавирус COVID-19СамоизоляцияКнигиНовости культурыЭдди РедмэйнГарри ПоттерДэниел РэдклиффСтивен Фрай
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