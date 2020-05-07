"Сухой закон" в СССР (1985)

К 1985 году в стране насчитывалось пять миллионов только зарегистрированных алкоголиков, но, по оценкам врачей-наркологов, реальное количество сильно пьющих превышало в пять раз официальные показатели (на каждого выявленного еще пять человек оставались в тени). Ущерб народному хозяйству от пьянства оценивался от 80 до 100 миллиардов рублей.

С целью оздоровления нации 7 мая 1985 года были приняты постановление Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС ) "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма" и постановление Совета Министров СССР "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения", которые включали комплекс мер, направленный на борьбу с пьянством и алкоголизмом . В постановлении правительства говорилось о необходимости партийным, советским и правоохранительным органам на местах усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом. Они должны были решительно пресекать факты выпивок в трудовых коллективах, расходование государственных и общественных средств на организацию разного рода празднеств с распитием спиртных напитков, привлекать виновных к строжайшей ответственности, вплоть до отстранения от занимаемых должностей.

Правоохранительным органам поручалось осуществление мер по пресечению фактов пьянства в общественных местах, оказание содействия трудовым коллективам, общественным организациям и семьям в организации лечения и перевоспитания лиц, злоупотребляющих алкоголем, а также рассмотрение вопроса об упрощении порядка направления в лечебно-трудовые профилактории лиц, страдающих алкоголизмом. Академиям наук с участием соответствующих министерств и ведомств поручалось разработать общегосударственную комплексную программу по профилактике и пресечению пьянства и алкоголизма, включая социальные, экономические, демографические, воспитательные, правовые, психологические и медико-биологические аспекты этой проблемы. В постановлении также говорилось о необходимости расширения исследований по выявлению биологических механизмов болезненного влечения к алкоголю, а также социально-экономических и демографических последствий пьянства и алкоголизма, ускорений создания новых лекарственных средств по предупреждению алкоголизма и его лечению, медицинской техники для оснащения наркологических учреждений, о расширении практики выплаты заработной платы рабочим и служащим, а также заработков колхозникам через сберегательные кассы. Документом правительство вводило запрет на продажу алкогольных напитков в торговых предприятиях, находящихся вблизи производственных предприятий и строек, учебных заведений, общежитий, детских учреждений, больниц, санаториев, домов отдыха, вокзалов, пристаней и аэропортов, в общественных местах, и в мелкорозничной торговой сети, а также на продажу спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года.

Комплекс мероприятий по борьбе с пьянством включал резкое сокращение производства водки и некоторых винных изделий, развитие базы социально-культурных учреждений, широкую пропаганду здорового образа жизни с опорой на трудовые коллективы и по месту жительства, а также через СМИ и общественные организации, и, наконец, повышение ответственности руководителей за внедрение здорового образа жизни.

Вслед за этими постановлениями, 16 мая 1985 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР "Об усилении борьбы с пьянством", который вводил административные и уголовные наказания за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в нетрезвом виде, а также за вовлечение несовершеннолетних в пьянство. Злостные нарушители могли получить наказание в виде исправительных работ на срок от одного до двух месяцев с удержанием 20% заработка, а в исключительных случаях, в виде административного ареста на срок до 15 суток. За нарушение правил торговли спиртными напитками следовало наказание в виде штрафа от 50 до 300 рублей или исправительных работ сроком до двух лет. Согласно указу, в уголовном порядке преследовалось не только изготовление и хранение самогона с целью сбыта и самый сбыт его, но и изготовление этого напитка без цели сбыта.

Такие же указы были практически одновременно приняты всеми Верховными Советами союзных республик. Внедрение здорового образа жизни в стране было объявлено приоритетной задачей всей системы образования и здравоохранения, массовых общественных организаций, творческих союзов (союзов писателей, композиторов и т.д.).

Главными мерами в борьбе с пьянством и алкоголизмом стали уменьшение объемов производства, времени и мест продажи спиртных напитков. Продажа алкогольных напитков по всей стране, осуществлялась лишь с 14 до 20 часов. Параллельно произошло повышение цен на алкоголь, которое как советское руководство надеялось, позволит компенсировать примерно 80% потерь бюджета и товарооборота от уменьшения объемов продажи алкогольных напитков.

В средствах массовой информации началась масштабная наступательная антиалкогольная пропаганда. Ни одно учреждение, начиная от центрального телевидения и заканчивая самой отдаленной сельской библиотекой, не остались в стороне от проводимых мероприятий. С конца мая 1985 года в газетах и журналах практически каждый день стали появляться материалы на антиалкогольную тематику

В ходе кампании по борьбе с пьянством и алкоголизмом и связанных с ней мероприятий по укреплению дисциплины труда в 1985-1987 году сократилось число невыходов на работу, несчастных случаев, снизилась уголовная преступность. Также наблюдалось резкое снижение уровня алкогольной смертности

Однако антиалкогольная кампания имела целый ряд негативных последствий, которые серьезно снизили первоначальный положительный эффект от решительного наступления на алкоголь.

Административные меры привели к возникновению километровых очередей, а также к увеличению нелегального изготовления спиртных напитков и их потреблению. За первые полтора года антиалкогольной кампании (1985 и 1986 годов) регистрируемая продажа снизилась на 51%, а реальное потребление только на 27% за счет резкого увеличения самогоноварения, которое продолжало расти и тем самым компенсировать дефицит государственной продажи. В результате из магазинов исчез сахар, необходимый для самогоноварения. В стране пришлось ввести талоны на покупку сахара и алкоголя.

Решение "отрезвить" страну, принятое без должной исторической и экономической проработки, без учета психологии потребителей, поставило в тяжелое положение отечественную винодельческую и спиртоводочную промышленность, в стране уничтожались виноградники

Ликероводочные заводы повсеместно переоборудовались в предприятия по выпуску безалкогольных напитков. Все это имело и финансовые последствия, резко возросли спекуляция и воровство. Советская торговля недодала государству в 1986 году 12 миллиардов рублей, в 1987 году – 7 миллиардов. Из-за потерь в производстве вина и выращивании винограда недосчитались еще 6,8 миллиарда.

Негативные последствия тотальной борьбы против пьянства и алкоголизма вынудили государство пойти на не менее быстрое свертывание кампании, чем ее начало. Уже к концу 1987 года антиалкогольные мероприятия во многих случаях стали пробуксовывать, появился целый ряд негативных побочных последствий, серьезно затруднявших борьбу с пьянством и вызывавших новые и очень сложные проблемы.

В результате, после подведения первых итогов комплекса мер по борьбе с пьянством, Политбюро ЦК КПСС 12 октября 1988 года приняло постановление "О ходе выполнения постановлений ЦК КПСС по вопросам усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом", в котором признало провал антиалкогольной кампании.

С конца 1988 года начались незначительные послабления в розничной торговле винно-водочной продукцией. Бюджетный дефицит, высокая смертность от спиртосодержащих промтоваров, не предназначенных для употребления, рост теневых доходов от спекуляции водкой и самогонкой, а также остро проявившиеся социальные, экономические и политические проблемы в СССР вынудили власть отказаться от антиалкогольных мер и борьба с пьянством постепенно сошла на нет.