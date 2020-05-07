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День радио в России
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РИА Новости

День радио в России

04:00 07.05.2020
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© Fotolia / zhu difengЭфир на радио
Эфир на радио
© Fotolia / zhu difeng
Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Степановича Попова (1859-1905).
7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт Петербургском университете Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами.
В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи.
Первые нерегулярные радиовещательные передачи в России велись с 1919 года из Нижегородской радиолаборатории, а с 1920 года из опытных радиовещательных станций в Москве, Казани и в других городах. Становлению и популяризации радиовещания в стране в 1920-е годы способствовало массовое радиолюбительское движение, которое стало развиваться после открытия в 1922 году в Москве радиостанции имени Коминтерна. Регулярное радиовещание началось 23 ноября 1924 года, когда в эфир был передан первый номер радиогазеты.
С 1929 года из Москвы началось регулярное иновещание – трансляция радиопередач на зарубежные страны. В 1970-е годы радиовещанием была охвачена вся территория страны: передачи велись на более чем 60 языках народов СССР и 70 языках народов других стран.
В 1990-х годах началась реорганизация государственного радиовещания, появились первые автономные формы общественного вещания и коммерческое вещание (существующее за счет рекламы).
Сегодня вещатели активно используют возможности цифровых и мобильных технологий и предлагают слушателям уникальные форматы и концепции, причем, слушатели превращаются уже и в зрителей, и в читателей.
В современном мировом информационном пространстве эфирное звуковое радиовещание продолжает оставаться одним из важнейших глобальных средств массовых коммуникаций.
Радио – это не только радиотелефонная и радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова.
Изобретение радио положило начало развитию информационных технологий. Оно стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых невозможно представить современную жизнь.
Впервые торжественно и широкомасштабно был отмечен лишь тридцатилетний юбилей радио в мае 1925 года. Подготовка к юбилею началась в 1924 году, Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Организационный комитет по празднованию тридцатилетия изобретения в России беспроволочного телеграфа Александром Поповым.
Согласно решению Комитета, главное торжество прошло в мае 1925 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в Электротехническом институте (ЛЭТИ), где ученый работал последние годы своей жизни. Торжественные заседания прошли также в Политехническом музее в Москве и Нижегородском государственном университете.
Однако официальным ежегодным государственным праздником День радио стал в 1945 году, в пятидесятилетний юбилей изобретения радио, когда, учитывая роль радио в культурной и политической жизни общества и в обороне страны, правительство СССР приняло соответствующее постановление.
В связи с юбилеем в Москве в Большом театре состоялось торжественное заседание общественности. Юбилейные заседания прошли в Ленинграде, Кронштадте и многих других городах страны. Было решено установить памятник Александру Попову в Ленинграде; соорудить обелиск на острове Гогланд, где в 1900 году была установлена станция первой отечественной линии радиосвязи; учредить золотую медаль имени Александра Попова, присвоить имя Попова Центральному музею связи.
В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях" 7 мая был включен в перечень праздников, как "День радио, праздник работников всех отраслей связи".
В настоящее время законодательством РФ подобный праздник не предусмотрен, но его продолжают отмечать не только работники радиовещания, но и все, кто имеет отношение к отрасли связи в целом, потому что принцип радиосвязи положен в основу любых беспроводных коммуникаций, включая цифровое телевидение, мобильную связь и интернет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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