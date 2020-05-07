СМИ: Кейт Бланшетт может сняться в фильме по игре "Borderlands"

Игру "Borderlands" в жанре ролевого шутера от первого лица (участники сражаются друг с другом, используя любое оружие. — Прим.ред.) выпустили в 2009 году. Действие происходит на краю галактики — планете Пандора, где оставшиеся в живых колонизаторы пытаются спастись от монстров и найти сокровища инопланетян.