Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-07T18:35
https://ria.ru/20200507/1571020513.html
СМИ: Кейт Бланшетт может сняться в фильме по игре "Borderlands"
https://cdn25.img.ria.ru/images/135789/59/1357895969_0:166:3500:2135_1036x0_80_0_0_ef9f0f32aff7dfbe1a64bc138ae7992b.jpg
РИА Новости

СМИ: Кейт Бланшетт может сняться в фильме по игре "Borderlands"

05:51 07.05.2020 (обновлено: 18:35 07.05.2020)
146
© REUTERS / Mario AnzuoniКейт Бланшетт на церемонии вручения ежегодной кинопремии "Золотой глобус"
Кейт Бланшетт на церемонии вручения ежегодной кинопремии Золотой глобус
© REUTERS / Mario Anzuoni
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что австралийская актриса Кейт Бланшетт ведет переговоры о съемках в экранизации видеоигры "Borderlands", сообщает Variety.
По информации издания, обладательнице премии "Оскар" предложили роль сирены Лилит — таинственного существа, обладающего сверхспособностями.
Руководит проектом Элай Рот ("Грайндхаус") вместе с Эриком Фейгом ("Шаг вперед", "Шаг вперед 2: Улицы"). Крэйг Мазин, лауреат премии "Эмми" за работу в мини-сериале "Чернобыль", занимается сценарием.
Игру "Borderlands" в жанре ролевого шутера от первого лица (участники сражаются друг с другом, используя любое оружие. — Прим.ред.) выпустили в 2009 году. Действие происходит на краю галактики — планете Пандора, где оставшиеся в живых колонизаторы пытаются спастись от монстров и найти сокровища инопланетян.
Всего вышло три части "Borderlands". Последняя была представлена в сентябре прошлого года.
Скриншот трейлера полнометражного фильма Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge
11 марта, 06:46Культура
Опубликован трейлер мультфильма, основанного на игре Mortal Kombat
000002
КультураКино и сериалыНовости культурыКейт Бланшетт
Рекомендуем
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Опубликовано видео с места самоубийства миллиардера Босова
Опубликовано видео с места смерти миллиардера Босова
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Адвокат рассказал о "конфликте" миллиардера Босова накануне смерти
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
Рэпер Guf выпустил новый мини-альбом "Дом, который построил Алик"
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Геннадий Онищенко
Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Биолог объяснил, как не заразиться коронавирусом через доставку еды
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Ядерный взрыв
СМИ спрогнозировало последствия термоядерного взрыва над Москвой
Знамя Победы над рейхстагом
Наука на войне: как разработки советских ученых приближали победу
Вид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
Кабмин обсудит получение иностранцами разрешений на временное проживание
Бронетранспортер
В России создается новый БТР для защиты Крайнего Севера
Министерство иностранных дел Чешской республики
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Лента новостейМолния