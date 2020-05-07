Владимир Путин. Двадцать лет в большой политике

Первая инаугурация Владимира Путина на пост президента состоялась 7 мая 2000 года. Церемония проходила в Большом Кремлевском дворце по сценарию, который в целом сохраняется и сегодня. В зал внесли Государственный флаг, специальный экземпляр Конституции и символы власти — штандарт и знак президента. Глава ЦИК объявил итоги выборов, Владимир Путин принес присягу, и председатель Конституционного суда объявил о его вступлении в должность. Бывший глава государства Борис Ельцин передал Владимиру Путину знак президента. В завершение дали артиллерийский салют из 30 залпов. Владимир Путин вышел на Соборную площадь Кремля, где вместе с Борисом Ельциным принял смотр Президентского полка.
Первая инаугурация Владимира Путина на пост президента состоялась 7 мая 2000 года. Церемония проходила в Большом Кремлевском дворце по сценарию, который в целом сохраняется и сегодня. В зал внесли Государственный флаг, специальный экземпляр Конституции и символы власти — штандарт и знак президента. Глава ЦИК объявил итоги выборов, Владимир Путин принес присягу, и председатель Конституционного суда объявил о его вступлении в должность. Бывший глава государства Борис Ельцин передал Владимиру Путину знак президента. В завершение дали артиллерийский салют из 30 залпов. Владимир Путин вышел на Соборную площадь Кремля, где вместе с Борисом Ельциным принял смотр Президентского полка.
В День народного единства в 2015 году Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.
Праздник отмечают 4 ноября начиная с 2005 года. Он напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов, и исторически связан с окончанием Смутного времени в России XVII века.
В День народного единства в 2015 году Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.
Праздник отмечают 4 ноября начиная с 2005 года. Он напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов, и исторически связан с окончанием Смутного времени в России XVII века.
В 2019 году турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вместе с Владимиром Путиным принял участие в открытии авиакосмического салона МАКС. Российский президент предложил коллеге мороженое, которое уже полюбилось многим мировым политикам. Мороженое на авиасалоне стало для Владимира Путина своеобразной традицией. В 2017 году он купил себе пломбир, а на сдачу угостил сопровождавшую его делегацию.
В 2019 году турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вместе с Владимиром Путиным принял участие в открытии авиакосмического салона МАКС. Российский президент предложил коллеге мороженое, которое уже полюбилось многим мировым политикам. Мороженое на авиасалоне стало для Владимира Путина своеобразной традицией. В 2017 году он купил себе пломбир, а на сдачу угостил сопровождавшую его делегацию.
В феврале 2019-го Путин вышел на татами спортивного центра "Юг-Спорт" в Сочи, чтобы потренироваться вместе со спортсменами. Во время разминки-спарринга дзюдоисты отрабатывали в паре друг с другом разные приемы и броски.
В феврале 2019-го Путин вышел на татами спортивного центра "Юг-Спорт" в Сочи, чтобы потренироваться вместе со спортсменами. Во время разминки-спарринга дзюдоисты отрабатывали в паре друг с другом разные приемы и броски.
В декабре 2010 года на благотворительном концерте в Петербурге Владимир Путин сыграл на рояле мелодию "С чего начинается Родина" и исполнил с джазовыми музыкантами композицию на английском языке.
Ведущая долго уговаривала Путина спеть, и его согласие стало неожиданностью. "Будем считать, что мы в семейной обстановке и можем поэкспериментировать. Но давайте договоримся, что все это останется между нами. Я, как и большинство людей, не умею ни петь, ни играть, но люблю это делать, и вам придется потерпеть", — сказал Владимир Владимирович.
В декабре 2010 года на благотворительном концерте в Петербурге Владимир Путин сыграл на рояле мелодию "С чего начинается Родина" и исполнил с джазовыми музыкантами композицию на английском языке.
Ведущая долго уговаривала Путина спеть, и его согласие стало неожиданностью. "Будем считать, что мы в семейной обстановке и можем поэкспериментировать. Но давайте договоримся, что все это останется между нами. Я, как и большинство людей, не умею ни петь, ни играть, но люблю это делать, и вам придется потерпеть", — сказал Владимир Владимирович.
Раз в год президент России обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. На мероприятии присутствуют депутаты обеих палат парламента и приглашенные — министры, главы Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, председатель Центризбиркома, руководитель Счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий и представители Общественной палаты. В послании 2020 года Путин предложил внести в Основной закон изменения. Глава государства, в частности, отметил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством; предложил закрепить статус и роль Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти.
Раз в год президент России обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. На мероприятии присутствуют депутаты обеих палат парламента и приглашенные — министры, главы Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, председатель Центризбиркома, руководитель Счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий и представители Общественной палаты. В послании 2020 года Путин предложил внести в Основной закон изменения. Глава государства, в частности, отметил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством; предложил закрепить статус и роль Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти.
Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
На пресс-конференции в Хельсинки 16 июля 2018 года Владимир Путин вручил американскому президенту Дональду Трампу футбольный мяч с символикой чемпионата мира. Журналисты Bloomberg разглядели на подарке логотип, предупреждающий, что мяч оборудован устройством связи. Выяснилось, что электронный чип в футбольных мячах предназначен только для фиксации взятия ворот и доступа к футбольному контенту, при этом сам он пассивен и никакой информации не передает.
На пресс-конференции в Хельсинки 16 июля 2018 года Владимир Путин вручил американскому президенту Дональду Трампу футбольный мяч с символикой чемпионата мира. Журналисты Bloomberg разглядели на подарке логотип, предупреждающий, что мяч оборудован устройством связи. Выяснилось, что электронный чип в футбольных мячах предназначен только для фиксации взятия ворот и доступа к футбольному контенту, при этом сам он пассивен и никакой информации не передает.
Двадцать седьмого июля 2019 года Путин спустился в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны. Погружение длилось около получаса. После этого президент поделился впечатлениями с журналистами и пообщался с участниками экспедиции и с аквалангистами, устанавливавшими на Щ-308 мемориальную табличку.
Двадцать седьмого июля 2019 года Путин спустился в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны. Погружение длилось около получаса. После этого президент поделился впечатлениями с журналистами и пообщался с участниками экспедиции и с аквалангистами, устанавливавшими на Щ-308 мемориальную табличку.
В сентябре 2016-го Владимир Путин и Дмитрий Медведев после водной прогулки по озеру Ильмень на острове в Новгородской области встретились с рыбаками. Те показали президенту и премьеру способ рыбалки с помощью невода, натянутого между двумя соймами. Так здесь ловили рыбу еще во времена Александра Невского.
В сентябре 2016-го Владимир Путин и Дмитрий Медведев после водной прогулки по озеру Ильмень на острове в Новгородской области встретились с рыбаками. Те показали президенту и премьеру способ рыбалки с помощью невода, натянутого между двумя соймами. Так здесь ловили рыбу еще во времена Александра Невского.
Путин традиционно принимает участие в акции "Бессмертный полк", проводимой в России и многих других странах в День Победы. Это марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной. "Бессмертный полк" — знак того, что россияне чтят память погибших в войне, подчеркивает президент.
Путин традиционно принимает участие в акции "Бессмертный полк", проводимой в России и многих других странах в День Победы. Это марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной. "Бессмертный полк" — знак того, что россияне чтят память погибших в войне, подчеркивает президент.
Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа 2018 года провели в резиденции Мезеберг под Берлином трехчасовые переговоры, во время которых "сверили часы" по главным вопросам, от урегулирования конфликтов на Украине и в Сирии до экономической важности "Северного потока — 2".
Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа 2018 года провели в резиденции Мезеберг под Берлином трехчасовые переговоры, во время которых "сверили часы" по главным вопросам, от урегулирования конфликтов на Украине и в Сирии до экономической важности "Северного потока — 2".
На выборах в марте 2018 года Путин набрал 76,69% голосов и был переизбран президентом. Инаугурация главы государства состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В речи после произнесения текста присяги Владимир Путин обозначил основные приоритеты предстоящей работы и заявил о необходимости прорыва во всех сферах.
На выборах в марте 2018 года Путин набрал 76,69% голосов и был переизбран президентом. Инаугурация главы государства состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В речи после произнесения текста присяги Владимир Путин обозначил основные приоритеты предстоящей работы и заявил о необходимости прорыва во всех сферах.
По окончании церемонии инаугурации патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил в Благовещенском соборе Кремля благодарственный молебен, в котором содержится просьба о том, чтобы Бог подал вступающему в должность главе государства силу и премудрость управлять страной, созидая в ней мир и благоустроение.
По окончании церемонии инаугурации патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил в Благовещенском соборе Кремля благодарственный молебен, в котором содержится просьба о том, чтобы Бог подал вступающему в должность главе государства силу и премудрость управлять страной, созидая в ней мир и благоустроение.
Восемнадцатого марта 2019 года Путин посетил концерт "Крымская весна. Пять лет в родной гавани". Президент со сцены поздравил крымчан с пятилетием воссоединения Крыма с Россией. "Это событие вошло в нашу жизнь, в наше сознание, в нашу историю как "крымская весна". И это стало возможным благодаря историческому, пятилетней давности референдуму, в котором вы все приняли участие и проголосовали за это историческое решение", — отметил он.
Восемнадцатого марта 2019 года Путин посетил концерт "Крымская весна. Пять лет в родной гавани". Президент со сцены поздравил крымчан с пятилетием воссоединения Крыма с Россией. "Это событие вошло в нашу жизнь, в наше сознание, в нашу историю как "крымская весна". И это стало возможным благодаря историческому, пятилетней давности референдуму, в котором вы все приняли участие и проголосовали за это историческое решение", — отметил он.
Владимир Путин 11 декабря 2017 года посетил авиабазу Хмеймим в Сирии и заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из этой страны. Путин отметил, что благодаря операции ВКС, которая длилась 227 суток, удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.
Владимир Путин 11 декабря 2017 года посетил авиабазу Хмеймим в Сирии и заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из этой страны. Путин отметил, что благодаря операции ВКС, которая длилась 227 суток, удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.
В январе 2020 года Верховный главнокомандующий Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов". Главными моментами маневров стали пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".
В январе 2020 года Верховный главнокомандующий Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов". Главными моментами маневров стали пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Девятого декабря 2019 года Владимир Путин приехал в Елисейский дворец на саммит "Нормандской четверки". Во внутреннем дворике Елисейского дворца глава российского государства прошел вдоль строя почетного караула. На крыльце Путина встретил президент Франции Эммануэль Макрон.
Девятого декабря 2019 года Владимир Путин приехал в Елисейский дворец на саммит "Нормандской четверки". Во внутреннем дворике Елисейского дворца глава российского государства прошел вдоль строя почетного караула. На крыльце Путина встретил президент Франции Эммануэль Макрон.
В августе 2019-го Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал". В качестве пассажира в коляске мотоцикла проехался глава Крыма Сергей Аксенов. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сидел за спиной Путина.
В августе 2019-го Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал". В качестве пассажира в коляске мотоцикла проехался глава Крыма Сергей Аксенов. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сидел за спиной Путина.
Весной 2019 года во Владивостоке состоялся первый саммит президента России и лидера Северной Кореи. Переговоры продолжались три с половиной часа, почти два часа Владимир Путин и Ким Чен Ын беседовали тет-а-тет. По словам Путина, разговор получился обстоятельным. Были затронуты темы двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества, а также ситуация на Корейском полуострове.
Весной 2019 года во Владивостоке состоялся первый саммит президента России и лидера Северной Кореи. Переговоры продолжались три с половиной часа, почти два часа Владимир Путин и Ким Чен Ын беседовали тет-а-тет. По словам Путина, разговор получился обстоятельным. Были затронуты темы двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества, а также ситуация на Корейском полуострове.
Во время прогулки по Петропавловской крепости 7 января 2019-го Путин выстрелил из знаменитой пушки, традиция совершать полуденный залп насчитывает не один десяток лет. Тогда же глава государства рассказал, что у него есть воинское звание артиллериста.
Во время прогулки по Петропавловской крепости 7 января 2019-го Путин выстрелил из знаменитой пушки, традиция совершать полуденный залп насчитывает не один десяток лет. Тогда же глава государства рассказал, что у него есть воинское звание артиллериста.
Двадцать пятого декабря 2019 года Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Глава государства по традиции вышел на лед под номером 11. Турнир завершился со счетом 8:5 в пользу команды президента.
В 2011 году Владимир Путин, который никогда не стоял на коньках, пообещал участникам Универсиады, что научится кататься. Тренировки часто проходили после полуночи, в первые дни учебы Путин передвигался по льду при помощи стула. Но уже через два месяца он принял участие в тренировке юных хоккеистов в Лужниках.
Двадцать пятого декабря 2019 года Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Глава государства по традиции вышел на лед под номером 11. Турнир завершился со счетом 8:5 в пользу команды президента.
В 2011 году Владимир Путин, который никогда не стоял на коньках, пообещал участникам Универсиады, что научится кататься. Тренировки часто проходили после полуночи, в первые дни учебы Путин передвигался по льду при помощи стула. Но уже через два месяца он принял участие в тренировке юных хоккеистов в Лужниках.
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году. С тех пор он каждый год отвечает в прямом эфире на вопросы журналистов. Самая короткая беседа была в 2001-м — всего полтора часа. Рекордным по продолжительности остается мероприятие 2008 года, когда за четыре часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, запомнившаяся нестандартными вопросами. Один из журналистов начал с анекдота про президента, который якобы знает, когда наступит "конец света", и поэтому решил подвести итоги развития всего человечества. "Во-первых, я знаю, когда наступит "конец света", — через 4,5 миллиарда лет примерно, насколько я помню цикл функционирования нашего Солнца", — сказал Путин.
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году. С тех пор он каждый год отвечает в прямом эфире на вопросы журналистов. Самая короткая беседа была в 2001-м — всего полтора часа. Рекордным по продолжительности остается мероприятие 2008 года, когда за четыре часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, запомнившаяся нестандартными вопросами. Один из журналистов начал с анекдота про президента, который якобы знает, когда наступит "конец света", и поэтому решил подвести итоги развития всего человечества. "Во-первых, я знаю, когда наступит "конец света", — через 4,5 миллиарда лет примерно, насколько я помню цикл функционирования нашего Солнца", — сказал Путин.
Владимир Путин на встрече глав делегаций — участников саммита Россия — АСЕАН в Сочи 20 мая 2016 года.
Владимир Путин на встрече глав делегаций — участников саммита Россия — АСЕАН в Сочи 20 мая 2016 года.