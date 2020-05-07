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Владимир Путин. Двадцать лет в большой политике
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РИА Новости

Владимир Путин. Двадцать лет в большой политике

13:24 07.05.2020 (обновлено: 14:57 07.05.2020)
4830
Владимир Путин 20 лет назад принял на себя руководство Россией. Яркие моменты из жизни главы государства — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Первая инаугурация Владимира Путина на пост президента состоялась 7 мая 2000 года. Церемония проходила в Большом Кремлевском дворце по сценарию, который в целом сохраняется и сегодня. В зал внесли Государственный флаг, специальный экземпляр Конституции и символы власти — штандарт и знак президента. Глава ЦИК объявил итоги выборов, Владимир Путин принес присягу, и председатель Конституционного суда объявил о его вступлении в должность. Бывший глава государства Борис Ельцин передал Владимиру Путину знак президента. В завершение дали артиллерийский салют из 30 залпов. Владимир Путин вышел на Соборную площадь Кремля, где вместе с Борисом Ельциным принял смотр Президентского полка.

Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин на Красном крыльце в день инаугурации Владимира Путина. 2000 год
1 из 24

Первая инаугурация Владимира Путина на пост президента состоялась 7 мая 2000 года. Церемония проходила в Большом Кремлевском дворце по сценарию, который в целом сохраняется и сегодня. В зал внесли Государственный флаг, специальный экземпляр Конституции и символы власти — штандарт и знак президента. Глава ЦИК объявил итоги выборов, Владимир Путин принес присягу, и председатель Конституционного суда объявил о его вступлении в должность. Бывший глава государства Борис Ельцин передал Владимиру Путину знак президента. В завершение дали артиллерийский салют из 30 залпов. Владимир Путин вышел на Соборную площадь Кремля, где вместе с Борисом Ельциным принял смотр Президентского полка.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В День народного единства в 2015 году Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Праздник отмечают 4 ноября начиная с 2005 года. Он напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов, и исторически связан с окончанием Смутного времени в России XVII века.

Президент России Владимир Путин перед началом церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади
2 из 24

В День народного единства в 2015 году Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Праздник отмечают 4 ноября начиная с 2005 года. Он напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов, и исторически связан с окончанием Смутного времени в России XVII века.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В 2019 году турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вместе с Владимиром Путиным принял участие в открытии авиакосмического салона МАКС. Российский президент предложил коллеге мороженое, которое уже полюбилось многим мировым политикам. Мороженое на авиасалоне стало для Владимира Путина своеобразной традицией. В 2017 году он купил себе пломбир, а на сдачу угостил сопровождавшую его делегацию.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) с мороженым во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
3 из 24

В 2019 году турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вместе с Владимиром Путиным принял участие в открытии авиакосмического салона МАКС. Российский президент предложил коллеге мороженое, которое уже полюбилось многим мировым политикам. Мороженое на авиасалоне стало для Владимира Путина своеобразной традицией. В 2017 году он купил себе пломбир, а на сдачу угостил сопровождавшую его делегацию.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

В феврале 2019-го Путин вышел на татами спортивного центра "Юг-Спорт" в Сочи, чтобы потренироваться вместе со спортсменами. Во время разминки-спарринга дзюдоисты отрабатывали в паре друг с другом разные приемы и броски.

Президент РФ Владимир Путин во время тренировки по дзюдо на татами в спортивно-тренировочном комплексе Юг-Спорт
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В феврале 2019-го Путин вышел на татами спортивного центра "Юг-Спорт" в Сочи, чтобы потренироваться вместе со спортсменами. Во время разминки-спарринга дзюдоисты отрабатывали в паре друг с другом разные приемы и броски.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В декабре 2010 года на благотворительном концерте в Петербурге Владимир Путин сыграл на рояле мелодию "С чего начинается Родина" и исполнил с джазовыми музыкантами композицию на английском языке.

Ведущая долго уговаривала Путина спеть, и его согласие стало неожиданностью. "Будем считать, что мы в семейной обстановке и можем поэкспериментировать. Но давайте договоримся, что все это останется между нами. Я, как и большинство людей, не умею ни петь, ни играть, но люблю это делать, и вам придется потерпеть", — сказал Владимир Владимирович.

Премьер-министр РФ Владимир Путин играет на рояле на благотворительном концерте
5 из 24

В декабре 2010 года на благотворительном концерте в Петербурге Владимир Путин сыграл на рояле мелодию "С чего начинается Родина" и исполнил с джазовыми музыкантами композицию на английском языке.

Ведущая долго уговаривала Путина спеть, и его согласие стало неожиданностью. "Будем считать, что мы в семейной обстановке и можем поэкспериментировать. Но давайте договоримся, что все это останется между нами. Я, как и большинство людей, не умею ни петь, ни играть, но люблю это делать, и вам придется потерпеть", — сказал Владимир Владимирович.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Раз в год президент России обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. На мероприятии присутствуют депутаты обеих палат парламента и приглашенные — министры, главы Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, председатель Центризбиркома, руководитель Счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий и представители Общественной палаты. В послании 2020 года Путин предложил внести в Основной закон изменения. Глава государства, в частности, отметил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством; предложил закрепить статус и роль Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
6 из 24

Раз в год президент России обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. На мероприятии присутствуют депутаты обеих палат парламента и приглашенные — министры, главы Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, председатель Центризбиркома, руководитель Счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий и представители Общественной палаты. В послании 2020 года Путин предложил внести в Основной закон изменения. Глава государства, в частности, отметил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством; предложил закрепить статус и роль Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.

Президент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
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Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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На пресс-конференции в Хельсинки 16 июля 2018 года Владимир Путин вручил американскому президенту Дональду Трампу футбольный мяч с символикой чемпионата мира. Журналисты Bloomberg разглядели на подарке логотип, предупреждающий, что мяч оборудован устройством связи. Выяснилось, что электронный чип в футбольных мячах предназначен только для фиксации взятия ворот и доступа к футбольному контенту, при этом сам он пассивен и никакой информации не передает.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
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На пресс-конференции в Хельсинки 16 июля 2018 года Владимир Путин вручил американскому президенту Дональду Трампу футбольный мяч с символикой чемпионата мира. Журналисты Bloomberg разглядели на подарке логотип, предупреждающий, что мяч оборудован устройством связи. Выяснилось, что электронный чип в футбольных мячах предназначен только для фиксации взятия ворот и доступа к футбольному контенту, при этом сам он пассивен и никакой информации не передает.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Двадцать седьмого июля 2019 года Путин спустился в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны. Погружение длилось около получаса. После этого президент поделился впечатлениями с журналистами и пообщался с участниками экспедиции и с аквалангистами, устанавливавшими на Щ-308 мемориальную табличку.

Президент РФ Владимир Путин перед погружением в батискафе на дно Финского залива для осмотра подводной лодки Щ-308 Семга, затонувшей во время Великой Отечественной войны
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Двадцать седьмого июля 2019 года Путин спустился в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны. Погружение длилось около получаса. После этого президент поделился впечатлениями с журналистами и пообщался с участниками экспедиции и с аквалангистами, устанавливавшими на Щ-308 мемориальную табличку.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

В сентябре 2016-го Владимир Путин и Дмитрий Медведев после водной прогулки по озеру Ильмень на острове в Новгородской области встретились с рыбаками. Те показали президенту и премьеру способ рыбалки с помощью невода, натянутого между двумя соймами. Так здесь ловили рыбу еще во времена Александра Невского.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после водной прогулки по озеру Ильмень на острове Липно в Новгородской области
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В сентябре 2016-го Владимир Путин и Дмитрий Медведев после водной прогулки по озеру Ильмень на острове в Новгородской области встретились с рыбаками. Те показали президенту и премьеру способ рыбалки с помощью невода, натянутого между двумя соймами. Так здесь ловили рыбу еще во времена Александра Невского.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир Песня

Путин традиционно принимает участие в акции "Бессмертный полк", проводимой в России и многих других странах в День Победы. Это марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной. "Бессмертный полк" — знак того, что россияне чтят память погибших в войне, подчеркивает президент.

Президент РФ Владимир Путин во время шествия Региональной патриотической общественной организации Бессмертный полк Москва по Красной площади
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Путин традиционно принимает участие в акции "Бессмертный полк", проводимой в России и многих других странах в День Победы. Это марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной. "Бессмертный полк" — знак того, что россияне чтят память погибших в войне, подчеркивает президент.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир Песня
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа 2018 года провели в резиденции Мезеберг под Берлином трехчасовые переговоры, во время которых "сверили часы" по главным вопросам, от урегулирования конфликтов на Украине и в Сирии до экономической важности "Северного потока — 2".

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг. 18 августа 2018
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Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа 2018 года провели в резиденции Мезеберг под Берлином трехчасовые переговоры, во время которых "сверили часы" по главным вопросам, от урегулирования конфликтов на Украине и в Сирии до экономической важности "Северного потока — 2".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанк

На выборах в марте 2018 года Путин набрал 76,69% голосов и был переизбран президентом. Инаугурация главы государства состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В речи после произнесения текста присяги Владимир Путин обозначил основные приоритеты предстоящей работы и заявил о необходимости прорыва во всех сферах.  

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
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На выборах в марте 2018 года Путин набрал 76,69% голосов и был переизбран президентом. Инаугурация главы государства состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В речи после произнесения текста присяги Владимир Путин обозначил основные приоритеты предстоящей работы и заявил о необходимости прорыва во всех сферах.  

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По окончании церемонии инаугурации патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил в Благовещенском соборе Кремля благодарственный молебен, в котором содержится просьба о том, чтобы Бог подал вступающему в должность главе государства силу и премудрость управлять страной, созидая в ней мир и благоустроение.

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля
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По окончании церемонии инаугурации патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил в Благовещенском соборе Кремля благодарственный молебен, в котором содержится просьба о том, чтобы Бог подал вступающему в должность главе государства силу и премудрость управлять страной, созидая в ней мир и благоустроение.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Восемнадцатого марта 2019 года Путин посетил концерт "Крымская весна. Пять лет в родной гавани". Президент со сцены поздравил крымчан с пятилетием воссоединения Крыма с Россией. "Это событие вошло в нашу жизнь, в наше сознание, в нашу историю как "крымская весна". И это стало возможным благодаря историческому, пятилетней давности референдуму, в котором вы все приняли участие и проголосовали за это историческое решение", — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин на концерте в Симферополе по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией
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Восемнадцатого марта 2019 года Путин посетил концерт "Крымская весна. Пять лет в родной гавани". Президент со сцены поздравил крымчан с пятилетием воссоединения Крыма с Россией. "Это событие вошло в нашу жизнь, в наше сознание, в нашу историю как "крымская весна". И это стало возможным благодаря историческому, пятилетней давности референдуму, в котором вы все приняли участие и проголосовали за это историческое решение", — отметил он.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин 11 декабря 2017 года посетил авиабазу Хмеймим в Сирии и заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из этой страны. Путин отметил, что благодаря операции ВКС, которая длилась 227 суток, удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.

Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
16 из 24

Владимир Путин 11 декабря 2017 года посетил авиабазу Хмеймим в Сирии и заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из этой страны. Путин отметил, что благодаря операции ВКС, которая длилась 227 суток, удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В январе 2020 года Верховный главнокомандующий Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов". Главными моментами маневров стали пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Маршал Устинов
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В январе 2020 года Верховный главнокомандующий Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов". Главными моментами маневров стали пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Девятого декабря 2019 года Владимир Путин приехал в Елисейский дворец на саммит "Нормандской четверки". Во внутреннем дворике Елисейского дворца глава российского государства прошел вдоль строя почетного караула. На крыльце Путина встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
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Девятого декабря 2019 года Владимир Путин приехал в Елисейский дворец на саммит "Нормандской четверки". Во внутреннем дворике Елисейского дворца глава российского государства прошел вдоль строя почетного караула. На крыльце Путина встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В августе 2019-го Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал". В качестве пассажира в коляске мотоцикла проехался глава Крыма Сергей Аксенов. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сидел за спиной Путина.

 Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской
19 из 24

В августе 2019-го Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал". В качестве пассажира в коляске мотоцикла проехался глава Крыма Сергей Аксенов. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сидел за спиной Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский

Весной 2019 года во Владивостоке состоялся первый саммит президента России и лидера Северной Кореи. Переговоры продолжались три с половиной часа, почти два часа Владимир Путин и Ким Чен Ын беседовали тет-а-тет. По словам Путина, разговор получился обстоятельным. Были затронуты темы двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества, а также ситуация на Корейском полуострове.

Президент РФ Владимир Путин на официальном приеме от имени президента РФ в честь председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына
20 из 24

Весной 2019 года во Владивостоке состоялся первый саммит президента России и лидера Северной Кореи. Переговоры продолжались три с половиной часа, почти два часа Владимир Путин и Ким Чен Ын беседовали тет-а-тет. По словам Путина, разговор получился обстоятельным. Были затронуты темы двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества, а также ситуация на Корейском полуострове.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Во время прогулки по Петропавловской крепости 7 января 2019-го Путин выстрелил из знаменитой пушки, традиция совершать полуденный залп насчитывает не один десяток лет. Тогда же глава государства рассказал, что у него есть воинское звание артиллериста.

Президент РФ Владимир Путин производит традиционный полуденный выстрел из пушки во время прогулки по Петропавловской крепости
21 из 24

Во время прогулки по Петропавловской крепости 7 января 2019-го Путин выстрелил из знаменитой пушки, традиция совершать полуденный залп насчитывает не один десяток лет. Тогда же глава государства рассказал, что у него есть воинское звание артиллериста.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Двадцать пятого декабря 2019 года Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Глава государства по традиции вышел на лед под номером 11. Турнир завершился со счетом 8:5 в пользу команды президента.

В 2011 году Владимир Путин, который никогда не стоял на коньках, пообещал участникам Универсиады, что научится кататься. Тренировки часто проходили после полуночи, в первые дни учебы Путин передвигался по льду при помощи стула. Но уже через два месяца он принял участие в тренировке юных хоккеистов в Лужниках.

Президент РФ Владимир Путин в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади
22 из 24

Двадцать пятого декабря 2019 года Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Глава государства по традиции вышел на лед под номером 11. Турнир завершился со счетом 8:5 в пользу команды президента.

В 2011 году Владимир Путин, который никогда не стоял на коньках, пообещал участникам Универсиады, что научится кататься. Тренировки часто проходили после полуночи, в первые дни учебы Путин передвигался по льду при помощи стула. Но уже через два месяца он принял участие в тренировке юных хоккеистов в Лужниках.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году. С тех пор он каждый год отвечает в прямом эфире на вопросы журналистов. Самая короткая беседа была в 2001-м — всего полтора часа. Рекордным по продолжительности остается мероприятие 2008 года, когда за четыре часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, запомнившаяся нестандартными вопросами. Один из журналистов начал с анекдота про президента, который якобы знает, когда наступит "конец света", и поэтому решил подвести итоги развития всего человечества. "Во-первых, я знаю, когда наступит "конец света", — через 4,5 миллиарда лет примерно, насколько я помню цикл функционирования нашего Солнца", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
23 из 24

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году. С тех пор он каждый год отвечает в прямом эфире на вопросы журналистов. Самая короткая беседа была в 2001-м — всего полтора часа. Рекордным по продолжительности остается мероприятие 2008 года, когда за четыре часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, запомнившаяся нестандартными вопросами. Один из журналистов начал с анекдота про президента, который якобы знает, когда наступит "конец света", и поэтому решил подвести итоги развития всего человечества. "Во-первых, я знаю, когда наступит "конец света", — через 4,5 миллиарда лет примерно, насколько я помню цикл функционирования нашего Солнца", — сказал Путин.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на встрече глав делегаций — участников саммита Россия — АСЕАН в Сочи 20 мая 2016 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече глав делегаций-участников саммита Россия — АСЕАН с представителями Делового форума Россия — АСЕАН
24 из 24

Владимир Путин на встрече глав делегаций — участников саммита Россия — АСЕАН в Сочи 20 мая 2016 года.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/Владимир Астапкович
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РоссияВладимир ПутинФото
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05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
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