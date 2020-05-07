Владимир Путин. Двадцать лет в большой политике

В День народного единства в 2015 году Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Праздник отмечают 4 ноября начиная с 2005 года. Он напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов, и исторически связан с окончанием Смутного времени в России XVII века.