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2020-05-08T14:02
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Эксперты: красноухие черепахи адаптировались к зиме в водоемах Москвы
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РИА Новости

Эксперты: красноухие черепахи адаптировались к зиме в водоемах Москвы

14:02 06.05.2020 (обновлено: 14:02 08.05.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКрасноухие черепахи в водоеме "Аптекарского огорода"
Красноухие черепахи в водоеме Аптекарского огорода
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Красноухие черепахи появляются в водоемах Москвы, потому что их туда выпускают местные жители, и этот вид уже адаптировался к теплой столичной зиме, сообщили РИА Новости специалисты департамента природопользования Москвы.
Ранее в социальных сетях появились фотографии красноухой черепахи и красного карпа в Москве-реке.
"Уже на протяжении более десяти лет в городе Москве жители наблюдают в водоемах города красноухих черепах. Данный вид является инвазивным для нашего региона. В южных регионах России красноухие черепахи в дикой природе уже норма. В наши же водоемы они попадают благодаря гражданам, которые купили маленькую милую черепашку с уверениями продавцов, что она такой и останется", - рассказали специалисты.
По их словам, на самом деле черепаха вырастает до 30 сантиметров, и ее становится сложно содержать в квартире.
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"Зафиксированы случаи подбрасывания черепах в пруды Московского зоопарка, Аптекарского огорода, Ботанического сада. Известны факты продолжительного проживания таких черепах в прудах Воронцовского парка, Кузьминского лесопарка. Этот вид, как показывают наблюдения, научился спокойно переносить теплую московскую зиму", - рассказали специалисты департамента.
Кроме того, по их словам, помимо красноухих черепах в водоемах Москвы можно встретить и экзотических рыб – это тоже дело рук москвичей. "Постоянных популяций, например, "красных карпов" в городе пока нет", - добавили специалисты.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
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