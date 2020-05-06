Эксперты: красноухие черепахи адаптировались к зиме в водоемах Москвы

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Красноухие черепахи появляются в водоемах Красноухие черепахи появляются в водоемах Москвы , потому что их туда выпускают местные жители, и этот вид уже адаптировался к теплой столичной зиме, сообщили РИА Новости специалисты департамента природопользования Москвы.

Ранее в социальных сетях появились фотографии красноухой черепахи и красного карпа в Москве-реке.

"Уже на протяжении более десяти лет в городе Москве жители наблюдают в водоемах города красноухих черепах. Данный вид является инвазивным для нашего региона. В южных регионах России красноухие черепахи в дикой природе уже норма. В наши же водоемы они попадают благодаря гражданам, которые купили маленькую милую черепашку с уверениями продавцов, что она такой и останется", - рассказали специалисты.

По их словам, на самом деле черепаха вырастает до 30 сантиметров, и ее становится сложно содержать в квартире.

"Зафиксированы случаи подбрасывания черепах в пруды Московского зоопарка, Аптекарского огорода, Ботанического сада. Известны факты продолжительного проживания таких черепах в прудах Воронцовского парка, Кузьминского лесопарка. Этот вид, как показывают наблюдения, научился спокойно переносить теплую московскую зиму", - рассказали специалисты департамента.