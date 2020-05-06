Правящая партия Польши решила не проводить выборы президента 10 мая

"Нехорошая ситуация". Почему поляки не хотят голосовать по почте Большинство поляков выступает против идеи голосования по почте во время намеченных на май президентских выборов. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский рассказал, что, по его мнению, больше всего пугает избирателей.