Правящая партия Польши решила не проводить выборы президента 10 мая

ВАРШАВА, 6 мая - РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая, говорится в совместном заявлении этих политических сил, распространенном в среду.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной. Конституция позволяет провести выборы позже этого срока на неделю или две.
Во вторник верхняя палата парламента Польши (сенат) отклонила закон о заочном голосовании на выборах президента.
"Право и справедливость" и "Согласие" подготовили решение, которое гарантирует полякам возможность участвовать в демократических выборах", - говорится в заявлении.
"После истечения срока 10 мая 2020 года и предполагаемого признания Верховным судом недействительности выборов, в связи с их непроведением, спикер сейма (нижняя палата парламента) Польши объявит новые президентские выборы в ближайший первый возможный срок", - поясняется в документе.
Отмечается, что новые выборы решено провести в заочной (по почте) форме. Помимо Дуды, на пост главы Польши претендуют еще девять кандидатов.
6 апреля, 13:22Сказано в эфире"Нехорошая ситуация". Почему поляки не хотят голосовать по почтеБольшинство поляков выступает против идеи голосования по почте во время намеченных на май президентских выборов. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский рассказал, что, по его мнению, больше всего пугает избирателей.