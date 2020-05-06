В Брянске возбудили дело против чиновника, незаконно выдававшего пропуска

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Советского района города Брянска по факту злоупотребления им своими должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2020 года глава Советского района выдал некоторым коммерческим организациям, не входившим в перечень организаций, на которых не распространялись ограничения, специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в этот период.