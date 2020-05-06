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2020-05-06T23:52
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В Брянске возбудили дело против чиновника, незаконно выдававшего пропуска
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РИА Новости

В Брянске возбудили дело против чиновника, незаконно выдававшего пропуска

23:52 06.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БРЯНСК, 6 мая - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, который подозревается в незаконной выдаче специальных пропусков, разрешающих работу некоторых коммерческих организаций в период пандемии, следует из сообщения СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Советского района города Брянска по факту злоупотребления им своими должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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Должность главы администрации Советского района Брянска с 2013 года занимает Алексей Колесников.
Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции был введен в Брянской области 17 марта. На основании этого документа была приостановлена деятельность объектов розничной торговли.
По версии следствия, в апреле 2020 года глава Советского района выдал некоторым коммерческим организациям, не входившим в перечень организаций, на которых не распространялись ограничения, специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в этот период.
Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК регионального МВД России. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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