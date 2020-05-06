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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T23:49
https://ria.ru/20200506/1571059721.html
ЦБ спрогнозировал смягчение ограничений по коронавирусу в июне
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:137:2603:1601_1036x0_80_0_0_3f023c86c9e4fcefd0ea0c0285071c06.jpg
РИА Новости

ЦБ спрогнозировал смягчение ограничений по коронавирусу в июне

23:49 06.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Банк России в своем базовом прогнозе исходит из того, что смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса начнется в РФ уже в июне, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.
В ответ на ускорение распространения коронавируса в России руководство страны объявило неделю с 30 марта нерабочей. С тех пор период нерабочих дней был продлен на весь апрель и далее до 11 мая включительно. В этих условиях динамика российской экономики в 2020 году будет в значительной мере повторять траекторию мировой экономики, указывается в докладе.
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"После глубокого падения ВВП во II квартале Банк России ожидает восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне", - сказано в докладе.
Прогноз рассматривает ограничительные меры как временное снижение потенциала экономики, а также исходит из более низких, чем предполагалось ранее, темпов роста потенциала на горизонте прогноза. Это отражает результат адаптации как мировой, так и российской экономики к изменениям, а также действие ограничений на добычу нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК+, достигнутыми в апреле, указывается в материалах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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