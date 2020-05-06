ЦБ спрогнозировал смягчение ограничений по коронавирусу в июне

В ответ на ускорение распространения коронавируса в России руководство страны объявило неделю с 30 марта нерабочей. С тех пор период нерабочих дней был продлен на весь апрель и далее до 11 мая включительно. В этих условиях динамика российской экономики в 2020 году будет в значительной мере повторять траекторию мировой экономики, указывается в докладе.