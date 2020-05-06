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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T23:44
https://ria.ru/20200506/1571059651.html
Источник прокомментировал ситуацию с журналистами Первого канала в Минске
https://cdn23.img.ria.ru/images/111917/64/1119176482_0:188:2000:1313_1036x0_80_0_0_fd13d724d88780f8eaf09baf58239153.jpg
РИА Новости

Источник прокомментировал ситуацию с журналистами Первого канала в Минске

23:44 06.05.2020
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© Flickr / Chris PriceМинск
Минск
© Flickr / Chris Price
Минск. Архивное фото
МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Лишение аккредитации съемочной группы Первого канала для работы в Белоруссии не обязывает этих журналистов покинуть страну, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Лишение аккредитации не означает высылку. Речь идет о невозможности осуществлять профессиональную журналистскую деятельность на территории Белоруссии", - сказал источник, комментируя лишение аккредитации российских журналистов.
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Путин и Лукашенко не обсуждали тему освещения ситуации с COVID-19 в СМИ
Согласно белорусскому законодательству, профессиональная деятельность журналиста иностранного средства массовой информации без аккредитационной карточки МИД Белоруссии в стране не допускается.
Ранее в среду белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем недостоверную информацию. Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД Белоруссии по аккредитации иностранных журналистов в среду приняла решение о лишении аккредитации для работы в Белоруссии съемочной группы российского Первого канала - корреспондента Алексея Кручинина и его оператора. Оператором в группе Кручинина работает Сергей Панасюк. Эти журналисты были авторами сюжета Первого канала о коронавирусе в Белоруссии. При этом Глаз не пояснил, в чем заключались претензии к их репортажу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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