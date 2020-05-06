Источник прокомментировал ситуацию с журналистами Первого канала в Минске

МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Лишение аккредитации съемочной группы Первого канала для работы в Белоруссии не обязывает этих журналистов покинуть страну, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Лишение аккредитации не означает высылку. Речь идет о невозможности осуществлять профессиональную журналистскую деятельность на территории Белоруссии", - сказал источник, комментируя лишение аккредитации российских журналистов.

Согласно белорусскому законодательству, профессиональная деятельность журналиста иностранного средства массовой информации без аккредитационной карточки МИД Белоруссии в стране не допускается.

Ранее в среду белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем недостоверную информацию. Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД Белоруссии по аккредитации иностранных журналистов в среду приняла решение о лишении аккредитации для работы в Белоруссии съемочной группы российского Первого канала - корреспондента Алексея Кручинина и его оператора. Оператором в группе Кручинина работает Сергей Панасюк. Эти журналисты были авторами сюжета Первого канала о коронавирусе в Белоруссии. При этом Глаз не пояснил, в чем заключались претензии к их репортажу.