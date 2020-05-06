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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T00:26
https://ria.ru/20200506/1571059440.html
На Ставрополье два врача заразились коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570916979_0:132:2936:1784_1036x0_80_0_0_59acaff49d73b0d024cdd564891c3216.jpg
РИА Новости

На Ставрополье два врача заразились коронавирусом

23:26 06.05.2020 (обновлено: 00:26 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
© РИА Новости / Илья Питалев
ПЯТИГОРСК, 6 мая — РИА Новости. Еще два медика заразились коронавирусом в ставропольском Железноводске, сообщил глава города Евгений Моисеев.
"У нас в городском округе вирусом COVID-19 заразились два врача. Люди, которые всегда на передовой и всегда думают о нас с вами, а не о своем здоровье. На сегодняшний день у нас в инфекционных стационарах находятся 11 жителей нашего округа и 23 человека уже излечились от коронавируса и выписаны домой", — сообщил Моисеев в Instagram.
Ранее сообщалось, что в регионе коронавирусом заразился главврач больницы в Ставрополе и его коллеги. Кроме этого, сообщалось о смерти медика, работавшего с зараженными COVID-19.
По данным властей Ставропольского края, за все время в регионе зафиксировано 864 случая заражения COVID-19, выздоровело 200 человек. По данным на среду, число заболевших выросло на 40, двое скончались. Общее число умерших составило 20 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоЖелезноводскСтавропольский крайСтавропольОбщество
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