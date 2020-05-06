Контрразведка Чехии попросила расследовать утечку о "дипломате с ядом"

ПРАГА, 6 мая – РИА Новости. Служба безопасности и информации Служба безопасности и информации Чехии (СБИ, контрразведка) просит генпрокуратуру начать расследование в связи с утечкой в СМИ секретной информации о якобы прибытии в Прагу сотрудника одной из российских спецслужб с ядом, сообщил в среду вечером сайт газеты Lidové noviny (LN).

Ранее эти обвинения российская сторона называла бездоказательными.

Пражский еженедельник Respekt 27 апреля сообщил со ссылкой на источник в местных спецслужбах, что в начале апреля в Прагу якобы прилетел мужчина с российским диппаспортом, который вез в чемодане смертельный яд рицин. По данным издания, мужчина затем проследовал в посольство РФ. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков, которые связаны со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова.

"В связи с тем, что в минувшие дни произошла утечка части классифицированной информации, что негативно повлияло на нашу работу, мы подали заявление о совершении уголовного преступления. Из проведенного до сего дня расследования явствует, что незаконное разглашение секретных данных произошло вне СБИ", - цитирует LN представителя СБИ Ладислава Штиху.

Вопрос о якобы прибытии в Прагу сотрудника российской спецслужбы в среду рассмотрел также комитет по безопасности чешского парламента. Члены комитета сочли реакцию чешских спецслужб адекватной. Одновременно они выразили поддержку СБИ в борьбе с деятельностью иностранных разведок в республике.

Как сообщил сайт газеты Deník N, на заседании комитета глава СБИ Михал Коуделка заявил, что в Прагу прибыл дипломат, якобы сотрудничающий с одной из российских спецслужб и по-прежнему находящийся на территории посольства РФ. По мнению Коуделка, это может представлять опасность для глав Праги и двух районов города. Чехия пока его не выслала, поскольку не располагает прямыми доказательствами о том, что этот человек готов совершить криминальные действия.