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2020-05-06T23:22
https://ria.ru/20200506/1571059377.html
Контрразведка Чехии попросила расследовать утечку о "дипломате с ядом"
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РИА Новости

Контрразведка Чехии попросила расследовать утечку о "дипломате с ядом"

23:22 06.05.2020
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© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПрага, Чехия
Прага, Чехия
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
ПРАГА, 6 мая – РИА Новости. Служба безопасности и информации Чехии (СБИ, контрразведка) просит генпрокуратуру начать расследование в связи с утечкой в СМИ секретной информации о якобы прибытии в Прагу сотрудника одной из российских спецслужб с ядом, сообщил в среду вечером сайт газеты Lidové noviny (LN).
Ранее эти обвинения российская сторона называла бездоказательными.
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Пражский еженедельник Respekt 27 апреля сообщил со ссылкой на источник в местных спецслужбах, что в начале апреля в Прагу якобы прилетел мужчина с российским диппаспортом, который вез в чемодане смертельный яд рицин. По данным издания, мужчина затем проследовал в посольство РФ. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков, которые связаны со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова.
"В связи с тем, что в минувшие дни произошла утечка части классифицированной информации, что негативно повлияло на нашу работу, мы подали заявление о совершении уголовного преступления. Из проведенного до сего дня расследования явствует, что незаконное разглашение секретных данных произошло вне СБИ", - цитирует LN представителя СБИ Ладислава Штиху.
Вопрос о якобы прибытии в Прагу сотрудника российской спецслужбы в среду рассмотрел также комитет по безопасности чешского парламента. Члены комитета сочли реакцию чешских спецслужб адекватной. Одновременно они выразили поддержку СБИ в борьбе с деятельностью иностранных разведок в республике.
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Как сообщил сайт газеты Deník N, на заседании комитета глава СБИ Михал Коуделка заявил, что в Прагу прибыл дипломат, якобы сотрудничающий с одной из российских спецслужб и по-прежнему находящийся на территории посольства РФ. По мнению Коуделка, это может представлять опасность для глав Праги и двух районов города. Чехия пока его не выслала, поскольку не располагает прямыми доказательствами о том, что этот человек готов совершить криминальные действия.
Посольство РФ в связи с информацией в еженедельнике Respekt направило ноту в МИД Чехии, указав на недопустимость беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения "похожи на утку". Представитель МИД Мария Захарова назвала информацию фейком и очередным раздражителем в двусторонних отношениях. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии доказательств и назвал немыслимыми сообщения СМИ Чехии.
В свою очередь, президент Чехии Милош Земан подверг сомнению информацию о том, что в Прагу якобы прибыл российский дипломат с ядом рицин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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РоссияМилош ЗеманСергей ЛавровМИД ЧехииДмитрий ПесковЧехияПрагаВ мире
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