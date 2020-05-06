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2020-05-06T23:19
https://ria.ru/20200506/1571059338.html
Главврач ставропольской больницы вылечился от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917521_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_ac5a0a47c0b3d8979f22ae3e388a3207.jpg
РИА Новости

Главврач ставропольской больницы вылечился от COVID-19

23:19 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКрасная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 6 мая - РИА Новости. Главный врач больницы №2 Ставрополя Анатолий Былим, заразившийся COVID-19, сообщил о своем выздоровлении и готовности работать.
"Сегодня три недели, как я узнал, что болен коронавирусом, две недели я провел в стационаре с пневмонией, неделю я дополучал лечение в амбулаторных условиях. Сегодня я чувствую себя прекрасно и готов уже вернуться на работу", - сказал Былим в видеообращении в Instagram.
По данным властей Ставропольского края, за все время в регионе зафиксировано 864 случая заражения COVID-19, выздоровело 200 человек. По данным на среду, число заболевших выросло на 40, двое скончались. Общее число умерших составило 20 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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