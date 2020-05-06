Спецпредставитель США обсудит с "Талибаном" выполнение договоренностей

СМИ: в США считают, что "Талибан" не намерен выполнять соглашение

СМИ: в США считают, что "Талибан" не намерен выполнять соглашение

В понедельник представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал сообщил, что власти освободили из тюрем 361 талиба. Он добавил, что освобождения продолжатся согласно указу, пока не будут освобождены 1,5 тысячи членов движения.