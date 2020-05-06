ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Преподаватель Олег Матвейчев опубликовал 22 марта на своей странице в Facebook пост, который начинался со слов "Нужен 37-й год". Позже публикация была удалена. Пост вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Как сообщается на сайте ВШЭ, руководство университета обратилось в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку данному высказыванию. Комиссия рекомендовала профессору Матвейчеву принести публичные извинения. Матвейчев в разговоре с РИА Новости заявил, что готов принести извинения, но только вузу, на чью репутацию могла повлиять его публикация, а не людям, которым она была посвящена.