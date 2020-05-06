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2020-05-07T09:46
https://ria.ru/20200506/1571058935.html
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571069309_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_0707c041b828f94a66b75372ba00b361.jpg
РИА Новости

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

23:09 06.05.2020 (обновлено: 09:46 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПрофессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев
Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
Преподаватель Олег Матвейчев опубликовал 22 марта на своей странице в Facebook пост, который начинался со слов "Нужен 37-й год". Позже публикация была удалена. Пост вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Как сообщается на сайте ВШЭ, руководство университета обратилось в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку данному высказыванию. Комиссия рекомендовала профессору Матвейчеву принести публичные извинения. Матвейчев в разговоре с РИА Новости заявил, что готов принести извинения, но только вузу, на чью репутацию могла повлиять его публикация, а не людям, которым она была посвящена.
Олег Матвейчев, политолог, профессор Высшей школы экономики
7 апреля, 15:15
Профессор ВШЭ готов извиниться за свой пост, но только перед вузом
"Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору НИУ ВШЭ Олегу Матвейчеву за нарушение подпунктов "г" и "х" пункта 3.3 Правил внутреннего трудового распорядка Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Матвейчев неоднократно публиковал в социальной сети Facebook сообщения и реплики, "содержащие мотивы политической вражды и оскорбительные слова", при этом на его странице указана аффилиация с НИУ ВШЭ.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
23 марта, 19:55
Жириновский призвал уволить профессора ВШЭ за пост "Нужен 37-й год"
77499625282
Высшая школа экономики (ВШЭ)Общество
Популярные комментарии
Хах! Отличный пример двуличности - когда профессор Гусейнов говорил про русский язык - это значит он какбы ВШЭ не позорил и выражал своё мнение. А тут как человек пожаловался на либералов и вспомнил 37-й так сразу выговор и небось ещё и вообще уволят. Отличная конторка этот ВШЭ.
7 мая, 02:32
ШдШампунь для Мозга
36520007
Только хотел написать о том же! Эта "мягкотелость" тогда по Г. возмутила, но не удивила: давно известно, что ВШивка - это рассадник всем понятно - чего, и чей муж ректор! Есть там пара порядочных преподавателей, Матвейчев в их числе. Похоже, что они лишь "алиби" для этой конторы, извращающей нашу молодежь! (( Написал бы еще пару слов, да удалят ...
7 мая, 06:29
kkwlinat
27001007
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