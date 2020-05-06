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2020-05-06T23:08
https://ria.ru/20200506/1571058892.html
Зеленский ответил на петицию об увольнении главы офиса
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РИА Новости

Зеленский ответил на петицию об увольнении главы офиса

23:08 06.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, авторы которой требуют увольнения главы офиса президента Андрея Ермака.
Петиция была обнародована на сайте президента 1 апреля. За это время ее подписали более 25 тысяч человек, чего достаточно для рассмотрения главой государства. Автор документа напомнил, что Ермак подписался под созданием консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. По его мнению, создание такого совета неприемлемо.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
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Глава офиса Зеленского прокомментировал скандал с продажей должностей
"По результатам заседания ТКГ (Трехсторонней контактной группы – ред.) в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектность ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.), а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия на подписание рабочего документа заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентировано законодательством", — говорится в ответе Зеленского, опубликованном на официальном сайте офиса президента.
Также глава государства напомнил, что глава офиса президента назначается на должность на срок полномочий самого президента и увольняется с должности президентом Украины.
"Что касается высказываний относительно Андрея Ермака и других лиц необходимо отметить, что государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов. О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации", — добавил Зеленский.
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Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию в Донбассе
Ранее контактная группа по Донбассу договорилась создать консультативный совет при политической подгруппе для выработки предложений по политическому урегулированию в регионе, был согласован проект документа о его полномочиях и порядке работы. Ожидалось, что решение о создании консультативного совета при контактной группе будет принято на заседании 26 марта, однако в ДНР заявили, что Киев отказался утверждать создание данного органа.
В конце марта депутат Верховной рады от президентской фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности Украины и госбюро расследований. Позже Ггосбюро расследований возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.
Специализированная антикоррупционная прокуратура после публикации видео с братом Ермака также завела дело из-за возможного совершения коррупционного преступления.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
27 апреля, 17:51
Зеленский может внести в Раду проект о децентрализации власти
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