Зеленский ответил на петицию об увольнении главы офиса

КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, авторы которой требуют увольнения главы офиса президента Андрея Ермака.

Петиция была обнародована на сайте президента 1 апреля. За это время ее подписали более 25 тысяч человек, чего достаточно для рассмотрения главой государства. Автор документа напомнил, что Ермак подписался под созданием консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. По его мнению, создание такого совета неприемлемо.

"По результатам заседания ТКГ (Трехсторонней контактной группы – ред.) в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектность ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.), а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия на подписание рабочего документа заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентировано законодательством", — говорится в ответе Зеленского, опубликованном на официальном сайте офиса президента.

Также глава государства напомнил, что глава офиса президента назначается на должность на срок полномочий самого президента и увольняется с должности президентом Украины.

"Что касается высказываний относительно Андрея Ермака и других лиц необходимо отметить, что государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов. О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации", — добавил Зеленский.

Ранее контактная группа по Донбассу договорилась создать консультативный совет при политической подгруппе для выработки предложений по политическому урегулированию в регионе, был согласован проект документа о его полномочиях и порядке работы. Ожидалось, что решение о создании консультативного совета при контактной группе будет принято на заседании 26 марта, однако в ДНР заявили, что Киев отказался утверждать создание данного органа.

В конце марта депутат Верховной рады от президентской фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности Украины и госбюро расследований. Позже Ггосбюро расследований возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.