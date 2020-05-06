Ярославский губернатор вручил школьникам планшеты для удаленной учебы

"По инициативе главы региона Дмитрия Миронова за счет внебюджетных средств закуплены электронные планшеты, они уже поступили в образовательные учреждения. В каждом из них сим-карты с оплаченным мобильным интернетом", - говорится в сообщении.

Власти отмечают: вопрос доступа в интернет для проведения занятий в режиме онлайн и подключения к образовательным интернет-платформам стоит очень остро в сельских школах. По словам губернатора, планшеты предназначаются как раз для них.

По мнению главы региона, планшеты не только помогут школьникам закрепить пройденный материал, но и станут хорошим подспорьем для выпускников, готовящихся к государственной итоговой аттестации. После ее окончания устройства останутся в школах и будут использоваться в дальнейшем образовательном процессе.