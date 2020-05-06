Ярославский губернатор вручил школьникам планшеты для удаленной учебы

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Более тысячи сельских школьников в Ярославской области по инициативе губернатора региона Дмитрия Миронова получили электронные планшеты, которые помогут им организовать качественное дистанционное обучение, сообщило правительство региона.
"По инициативе главы региона Дмитрия Миронова за счет внебюджетных средств закуплены электронные планшеты, они уже поступили в образовательные учреждения. В каждом из них сим-карты с оплаченным мобильным интернетом", - говорится в сообщении.
Власти отмечают: вопрос доступа в интернет для проведения занятий в режиме онлайн и подключения к образовательным интернет-платформам стоит очень остро в сельских школах. По словам губернатора, планшеты предназначаются как раз для них.
"Более тысячи школьников из-за отсутствия компьютеров и выхода в интернет не смогли перейти на эффективное дистанционное обучение. Этот месяц ребята вынуждены были учиться с помощью заданий, переданных на бумаге. Чтобы предоставить всем равные возможности для обучения, нашли внебюджетные средства для покупки необходимого количества планшетов", - написал Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети Facebook.
По мнению главы региона, планшеты не только помогут школьникам закрепить пройденный материал, но и станут хорошим подспорьем для выпускников, готовящихся к государственной итоговой аттестации. После ее окончания устройства останутся в школах и будут использоваться в дальнейшем образовательном процессе.