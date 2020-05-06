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2020-05-06T22:58
https://ria.ru/20200506/1571058741.html
В Швейцарию вылетел гуманитарный рейс для российских детей
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РИА Новости

В Швейцарию вылетел гуманитарный рейс для российских детей

22:58 06.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Первый из двух гуманитарных рейсов для российских детей, которым необходимо лечение в Швейцарии, вылетел в среду из Москвы, сообщило посольство Швейцарии в РФ в соцсетях.
"Благодаря сотрудничеству МИД Швейцарии и МИД РФ посольство организовало сегодня первый из двух гуманитарных рейсов в Швейцарию для российских детей, страдающих ретинобластомой - редкой формой рака сетчатки", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
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Метод лечения, позволяющий прямо воздействовать на опухоль, сохранив при этом глаз, разработан в клинике в Лозанне.
По данным посольства, в апреле в дипмиссию обратились 15 семей, чьи дети должны как можно скорее продолжить лечение в клинике.
"Посольство старается отправить детей в Швейцарию несмотря на отмену регулярного авиасообщения между странами: в мае дети смогут продолжить лечение благодаря неравнодушной и щедрой поддержке Жана-Клода Килли, победителя Зимней Олимпиады 1968 года во всех видах горнолыжных соревнований. Он взял на себя расходы на два гуманитарных авиарейса из Москвы в Женеву сегодня, 6 мая, и в пятницу, 8 мая", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Посольство выразило благодарность лично Килли, МИД России и другим российским государственным органам, партнёрам в Берне и Женеве, армии Швейцарии и всем, тем кто помог осуществить эту гуманитарную миссию.
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