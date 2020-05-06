В Швейцарию вылетел гуманитарный рейс для российских детей

"Благодаря сотрудничеству МИД Швейцарии и МИД РФ посольство организовало сегодня первый из двух гуманитарных рейсов в Швейцарию для российских детей, страдающих ретинобластомой - редкой формой рака сетчатки", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Метод лечения, позволяющий прямо воздействовать на опухоль, сохранив при этом глаз, разработан в клинике в Лозанне.
По данным посольства, в апреле в дипмиссию обратились 15 семей, чьи дети должны как можно скорее продолжить лечение в клинике.
"Посольство старается отправить детей в Швейцарию несмотря на отмену регулярного авиасообщения между странами: в мае дети смогут продолжить лечение благодаря неравнодушной и щедрой поддержке Жана-Клода Килли, победителя Зимней Олимпиады 1968 года во всех видах горнолыжных соревнований. Он взял на себя расходы на два гуманитарных авиарейса из Москвы в Женеву сегодня, 6 мая, и в пятницу, 8 мая", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Посольство выразило благодарность лично Килли, МИД России и другим российским государственным органам, партнёрам в Берне и Женеве, армии Швейцарии и всем, тем кто помог осуществить эту гуманитарную миссию.