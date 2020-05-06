Российские ученые завершили первую за 17 лет крилевую экспедицию

КАЛИНИНГРАД, 6 мая — РИА Новости. Научная экспедиция на судне "Атлантида" вернулась в Научная экспедиция на судне "Атлантида" вернулась в Калининград из атлантической части Антарктики, где впервые за 17 лет проводились отечественные исследования запасов криля, главного промыслового ресурса Южного океана, сообщает Атлантический филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Экспедиционные исследования, выполняемые Росрыболовством на судне СТМ "Атлантида" в районе Антарктической части Атлантики с участием специалистов "ВНИРО" и его Атлантического филиала, успешно завершены. Рейс реализован в соответствии с указанием президента России и знаменует возобновление отечественных экспедиционных исследований криля, главного промыслового ресурса Южного океана, не выполняемых более 17 лет", — говорится в сообщении.

Экспедиция началась в ноябре 2019 года, научно-исследовательские и научно-поисковые работы в рейсе продлились 172 дня. Научная группа из ученых разных специальностей провела акустическую съемку, которая сопровождалась широким комплексом работ по изучению среды обитания антарктического криля, его запасов, наблюдениями за морскими млекопитающими и птицами.

По результатам рейса ученые получили научную информацию для разработки технологии комплексной переработки криля при производстве пищевой, кормовой, технической продукции и биологически активных веществ. Это позволит разработать научно обоснованные рекомендации по экономически эффективному промыслу криля отечественным рыбопромысловым флотом.