Источник: суд арестовал главу Имишлинского района Азербайджана

БАКУ, 6 мая – РИА Новости. Суд в Баку арестовал на четыре месяца экс-главу Имишлинского района Азербайджана Вильяма Гаджиева, задержанного в результате спецоперации, сообщил РИА Новости источник в Сабаильском районном суде.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Служба госбезопасности Азербайджана провела спецоперацию в Имишлинском районе, задержан бывший тогда главой исполнительной власти Гаджиев. В среду президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Гаджиева от должности.
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"Сабаильский районный суд рассмотрел представление следственного органа о бывшем главе ИВ Имишлинского района Вильяме Гаджиеве. На суде под председательством Мадины Багировой было принято решение о мере пресечения в отношении В.Гаджиева сроком на четыре месяца. Против В. Гаджиева выдвинуты обвинения по статье 308 (превышение должностных полномочий), 179 (присвоение) и 311 (получение взятки) Уголовного кодекса Азербайджана", - сообщил собеседник агентства.
Ранее бывший глава исполнительной власти Билясуварского района на юге Азербайджана Махир Гулиев был арестован в рамках проведенной Службой госбезопасности республики антикоррупционной операции. Он был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление служебными полномочиями и неоднократное получение взяток.
В конце 2019 года и начале нынешнего в рамках антикоррупционных операций СГБ были арестованы главы Агстафинского и Нефтчалинского районов Азербайджана Низамеддин Гулиев и Исмаил Велиев. Им также были предъявлены обвинения во взяточничестве и присвоении бюджетных средств.
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