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2020-05-07T10:44
https://ria.ru/20200506/1571058259.html
В Самарской области пять человек погибли в ДТП
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РИА Новости

В Самарской области пять человек погибли в ДТП

22:31 06.05.2020 (обновлено: 10:44 07.05.2020)
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© Фото : ГУМВД России по Самарской областиДТП с участием автомобилей Chevrolet и Kia на трассе в Самарской области
ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Kia на трассе в Самарской области
© Фото : ГУМВД России по Самарской области
ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Kia на трассе в Самарской области
САМАРА, 6 мая — РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Самарской области, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По данным полиции, авария произошла около 22:00 (21:00 мск) в Красноярском районе на 74-м километре дороги Самара — Ульяновск — Димитровград, столкнулись два легковых автомобиля — Chevrolet и Kia.

"В результате аварии погибли пять человек, в том числе один ребенок", — сказал собеседник агентства.

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