В Самарской области пять человек погибли в ДТП

САМАРА, 6 мая — РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Самарской области, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По данным полиции, авария произошла около 22:00 (21:00 мск) в Красноярском районе на 74-м километре дороги Самара — Ульяновск — Димитровград, столкнулись два легковых автомобиля — Chevrolet и Kia.
"В результате аварии погибли пять человек, в том числе один ребенок", — сказал собеседник агентства.