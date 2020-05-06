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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T23:27
https://ria.ru/20200506/1571058145.html
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984755_0:152:2942:1807_1036x0_80_0_0_8ce8bf722bd9ca012a7999409249e933.jpg
РИА Новости

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

22:23 06.05.2020 (обновлено: 23:27 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что в случае смерти медицинского сотрудника единовременная выплата составит 2,7 миллиона рублей.
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
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Спецвыплаты медикам

В апреле президент также установил специальные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.
"Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц", — рассказал тогда глава государства.
Кроме того, средний медицинский персонал — фельдшеры и медсестры — получат по 50 тысяч рублей в месяц, младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, предусмотрены выплаты и для врачей скорой помощи размером в 50 тысяч рублей в месяц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Будет как с обещанными доп. выплатами - дадут небольшой горстке врачей, остальным ничего, ещё и срежут что-нибудь.
6 мая, 23:08
Будущее Страны
129001639
Ну вот, хоть кто-то из руководителей государств делом помогает гражданам своей страны в целом и врачам в частности. А то уже надоели эти популистские фейковые вбросы из-за бугра о раздаче каких-то мифических тысяч евро и долларов.
6 мая, 22:52
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
672011081
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