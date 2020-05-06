Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Спецвыплаты медикам

"Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц", — рассказал тогда глава государства.

Кроме того, средний медицинский персонал — фельдшеры и медсестры — получат по 50 тысяч рублей в месяц, младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, предусмотрены выплаты и для врачей скорой помощи размером в 50 тысяч рублей в месяц.