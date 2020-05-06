Объяснена опасность коронавируса для мужчин

"Различие в тканях тел мужчин и женщин здесь ни при чем — и то, что при трансплантации органов пол не учитывается, тому лучшее подтверждение. В действительности все дело в том, что мужчины по своей природе менее устойчивы к неблагоприятным внешним условиям жизни, чем женщины. А потому и чаще болеют самыми разными болезнями, и чаще умирают", — добавил он.