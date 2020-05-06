Объяснена опасность коронавируса для мужчин

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мужчины хуже женщин переносят заражение коронавирусом, потому что, как правило, ведут менее здоровый образ жизни, объяснил "МК" инфекционист Николай Малышев.
Ранее о том, что мужчины тяжелее болеют COVID-19, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Малышев отметил, что женщины реже курят и употребляют алкоголь.
"Различие в тканях тел мужчин и женщин здесь ни при чем — и то, что при трансплантации органов пол не учитывается, тому лучшее подтверждение. В действительности все дело в том, что мужчины по своей природе менее устойчивы к неблагоприятным внешним условиям жизни, чем женщины. А потому и чаще болеют самыми разными болезнями, и чаще умирают", — добавил он.
Все вышеперечисленное, по словам инфекциониста, относится не только к COVID-19, но и ко всем остальным заболеваниям.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1500 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.