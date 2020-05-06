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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T22:12
https://ria.ru/20200506/1571057863.html
В Исландии заявили о ликвидации вспышки коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156004/03/1560040381_0:94:3070:1821_1036x0_80_0_0_ad3f9d4c41411516f9d8e4ec738f4d2a.jpg
РИА Новости

В Исландии заявили о ликвидации вспышки коронавируса

22:12 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкУлица в Рейкьявике
Улица в Рейкьявике
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Улица в Рейкьявике. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса, 97% инфицированных в стране уже выздоровели, сообщает правительство.
"Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек", - говорится в заявлении.
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Сейчас в стране насчитывается 39 случаев коронавирусной инфекции, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения.
В понедельник власти Исландии, как и планировалось, приступили к отмене ограничительных мер, введенных 16 марта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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