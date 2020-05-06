Руденя: в больницах создается резерв средств индивидуальной защиты

Таким образом, по его словам, создается двухмесячный запас средств индивидуальной защиты для медучреждений региона, кроме того на выделенные деньги будут закуплены приборы для обеззараживания воздуха и поверхностей.Пресс-служба уточняет, что для медиков закупят порядка 160 тысяч единиц многоразовых и одноразовых защитных костюмов, 10 тысяч халатов, около 150 тысяч респираторов и более 290 тысяч единиц высоких бахил.