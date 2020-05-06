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Тверская область
2020-05-06T21:57
https://ria.ru/20200506/1571057610.html
Руденя: в больницах создается резерв средств индивидуальной защиты
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570765565_0:128:2000:1253_1036x0_80_0_0_f0e913e376ee56d3f8031885d789c877.jpg
РИА Новости

Руденя: в больницах создается резерв средств индивидуальной защиты

21:57 06.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на селекторном совещании с главами территорий
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на селекторном совещании с главами территорий
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 мая - РИА Новости. Для медицинских учреждений Тверской области будут закуплены более 615 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, из бюджета на эти цели выделяются более 261 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Выделяем дополнительные бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Тверской области для продолжения работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", – сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании областной бюджетной комиссии.
Таким образом, по его словам, создается двухмесячный запас средств индивидуальной защиты для медучреждений региона, кроме того на выделенные деньги будут закуплены приборы для обеззараживания воздуха и поверхностей.Пресс-служба уточняет, что для медиков закупят порядка 160 тысяч единиц многоразовых и одноразовых защитных костюмов, 10 тысяч халатов, около 150 тысяч респираторов и более 290 тысяч единиц высоких бахил.
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